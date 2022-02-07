С 1 марта вырастет стоимость билетов на паром до Сааремаа и Хийумаа

С 1 марта повысятся цены на пассажирские билеты на паром для гостей островов Сааремаа и Хийумаа. При этом для жителей островов цены на паром останутся прежними.
Пассажирский билет для посетителей островов на паромной линии до Сааремаа подорожает на 1,29 евро, на маршруте до Хийумаа — на 1,46 евро. Автомобильный билет подорожает на 3,6 евро на пароме до Сааремаа и на 4,29 евро на пароме до Хийумаа, сообщает Turist.ee со ссылкой на rusERR.
"Если взять в пример компанию из пяти человек, которая хочет приехать на Сааремаа в выходные, то в будущем один билет на паром обойдется пассажиру свыше 75 евро. И это уже та сумма, которая заставляет людей задуматься. Сейчас эта стоимость на 40% меньше. То же самое относится к двум пассажирам. Если сейчас цена на двоих составляет 36 евро, то в будущем стоимость превысит 50 евро. Это уже большие цифры, которые точно будут влиять на решение людей", — сказал старейшина волости Сааремаа Мадис Каллас.
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