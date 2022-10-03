Сардиния предлагает 15 тысяч евро тем, кто согласится туда переехать

Сардиния объявила, что готова оплатить людям переезд на этот остров, сообщает издание The Independent. Сардиния — второй по величине остров в Средиземном море — он немного меньше Сицилии, но больше Кипра и расположен на западе Италии.

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Сардиния окружена бирюзовыми морями и пляжами с белым песком; она богат культурой, замечательными горами и интересными городами, но многие молодые люди покидают ее, чтобы найти работу в другом месте.

Чтобы решить проблему постоянного сокращения численности населения, правительство Сардинии предлагает иностранцам 15 тысяч евро, если они переедут сюда жить. Однако эти средства — 15 тысяч евро — необходимо будет потратить на ремонт здания в одном из поселков с населением менее 3000. Такими поселками являются, например, Галтелли (Galtellì), который находится недалеко от популярного места для хайкинга – горы Туттависта и Каласетта (Calasetta), которая славится своими чистыми пляжами с белым песком.

Претенденты на пособие должны проживать на Сардинии, ее нельзя использовать исключительно в качестве места для отдыха.

В последние годы коммуны на Сардинии приходят в упадок, и люди покидают деревни. Объявленная программа призвана увеличить численность сельского населения и дать селам экономический "старт". "Мы создали условия для того, чтобы молодые люди могли переселяться и развивать эти уставшие районы", — пояснил инициативу говорит президент Сардинии Кристиан Солинас.

На эту реформу выделено 105 миллионов евро. Чтобы получить пособие, вы должны сначала стать резидентом Сардинии, и только через 18 месяцев вы можете подать заявление на получение пособия.

Это не первый случай, когда итальянское правительство предлагает финансовую поддержку, чтобы побудить людей переехать в то или иное место. Ранее в этом году несколько деревень в регионе Калабрия предложили до 28 000 евро в поддержку переезда молодых людей сюда.