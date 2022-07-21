Составлен рейтинг лучших и лучших бюджетных авиакомпаний 2022 года

Airline Ratings опубликовал свежий топ лучших авиакомпаний мира. И в топе снова оказалась Qatar Airways.

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Qatar Airways отметили за инновации, продукты и лидерство в отрасли. Кроме того, компания получила звания „Лучшая авиакомпания Ближнего Востока“ и „Лучший бизнес-класс“, пишет портал 34travel.me.

„Наша цель – добиться совершенства“, – говорит генеральный директор Qatar Airways.

В топ-10 также вошли:

Qatar Airways Air New Zealand Etihad Airways Korean Air Singapore Airlines Qantas Virgin Australia EVA Air Turkish Airlines All Nippon Airways

Рейтинг составляли эксперты отрасли со всего мира. При оценке фокусировались, в основном, на экологичности и безопасности компаний, возрасте авиапарка, годовом доходе и отзывах пассажиров.

Параллельно вышел топ лучших бюджетных авиакомпаний. В первую десятку вошли (авиакомпании расположены в алфавитном порядке):