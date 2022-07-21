Составлен рейтинг лучших и лучших бюджетных авиакомпаний 2022 года

Airline Ratings опубликовал свежий топ лучших авиакомпаний мира. И в топе снова оказалась Qatar Airways.
Qatar Airways отметили за инновации, продукты и лидерство в отрасли. Кроме того, компания получила звания „Лучшая авиакомпания Ближнего Востока“ и „Лучший бизнес-класс“, пишет портал 34travel.me.
„Наша цель – добиться совершенства“, – говорит генеральный директор Qatar Airways.
В топ-10 также вошли:
- Qatar Airways
- Air New Zealand
- Etihad Airways
- Korean Air
- Singapore Airlines
- Qantas
- Virgin Australia
- EVA Air
- Turkish Airlines
- All Nippon Airways
Рейтинг составляли эксперты отрасли со всего мира. При оценке фокусировались, в основном, на экологичности и безопасности компаний, возрасте авиапарка, годовом доходе и отзывах пассажиров.
Параллельно вышел топ лучших бюджетных авиакомпаний. В первую десятку вошли (авиакомпании расположены в алфавитном порядке):
- Allegiant Air
- AirAsia
- EasyJet
- Jetstar
- Flair
- Fly Dubai
- Ryanair
- Scoot
- Southwest
- VietJet Air