Там хорошо, где нас нет: Названы лучшие города для жизни в 2022 году

Economist Intelligence (EIU) опубликовал свежий The Global Liveability Index. В него попали лучшие города для жизни в 2022 году, пишет портал 34travel.me.

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Рейтинг открывает Вена. За ней – Копенгаген и Цюрих.

Десятка "лучших" выглядит так:

Вена (Австрия)

Копенгаген (Дания)

Цюрих (Швейцария)

Калгари (Канада)

Ванкувер (Канада)

Женева (Швейцария)

Франкфурт (Германия)

Торонто (Канада)

Амстердам (Нидерланды)

Осака (Япония)

Мельбурн (Австралия)

Чтобы подготовить рейтинг, специалисты EIU оценивали города по 30 параметрам. Среди них – здравоохранение, культура, экология, образования, инфраструктура, стабильность. Полный отчет можно скачать здесь. Там же – список худших городов для жизни.