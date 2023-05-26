В Амстердаме запретили марихуану

Один из самых либеральных городов в мире решил положить конец эпохе терпимости по отношению к марихуане. С 25 мая в районе "красных фонарей" за курение марихуаны положен штраф - 100 евро!

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Власти Амстердама приняли историческое решение, запретив курить каннабис. Правда, нововведение распространяется только на Старый город - улицы, площади и каналы, прилегающие к кварталу "красных фонарей". Курить марихуану здесь запрещается с четверга, 25 мая. В остальных районах города это можно будет делать и дальше.

Запретить курение каннабиса в самом туристическом районе города местные власти решили в интересах горожан. В город с населением почти 800 000 человек ежегодно приезжают более 20 миллионов посетителей. Местные жители уже давно жалуются на неподобающее поведение гостей: они пьют, кричат и курят "травку" на улице. Не все, конечно, но в квартале "красных фонарей" - многие.

100 евро за курение марихуаны в неположенном месте

Нарушителей запрета на курение марихуаны ждет штраф в 100 евро. Однако этот запрет имеет еще и символическое значение. С введением запрета на каннабис заканчивается целая эпоха - эра, когда Амстердам смотрел на употребление каннабиса терпимо. Напомним, что в начале 70-х годов XX века власти города терпимо относились не только к тем, кто затягивался марихуаной или гашишем, но и распространял "травку". Что касается распространения легких наркотиков в кофешопах, то оно осуществляется и сегодня. Ограничения на продажу марихуаны иностранным туристам вводились в Нидерландах постепенно с 2012 года и действуют в настоящее время по всей стране. В то же время закон, запрещающий легальную продажу марихуаны и других легких наркотиков иностранцам, оставляет свободу выбора органам местного самоуправления, которые могут решать, в каком объеме вводить ограничения и вводить ли их вообще.

Надо отметить, что некоторые меры с целью ограничения наплыва "наркотуристов" Амстердам уже принимал и раньше. В ответ на жалобы местных жителей, уставших от переизбытка посетителей "нежелательного поведения", летом 2021 года город разрешил максимум 20 миллионов туристических ночевок в год.

Добавим, что в Германии, в граничащей с Нидерландами федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия 24 мая также стало известно, что региональное правительство выступает против легализации торговли каннабисом, ссылаясь на негативные последствия, которые марихуана оказывает на мозг подростков.