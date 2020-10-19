В Перу обнаружили гигантскую кошку. Ей более 2 тысяч лет
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Археологи обнаружили гигантское изображение кошки во время раскопок на территории плато Наска в южной части Перу. В длину геоглиф достигает 37 метров, его возраст - более 2 тысяч лет.

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Судя по изображению, кошка (или кот) "лежит" на склоне горы на левом боку.

Рисунок был найден во время работ по реставрации смотровой площадки и находился под угрозой исчезновения из-за естественной эрозии, сообщили в министерстве культуры Перу.

По стилистическим особенностям рисунок относится к периоду позднего Паракаса, когда изображения кошачьих были очень популярны в местной культуре.

В Перу обнаружили гигантскую кошку. Ей более 2 тысяч лет
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Он стал древнейшим из рисунков плато Наска, большинство из которых датируются 100-200 гг. до н.э.

Геоглифы Наски включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На плато, которое растянулось на несколько десятков километров, можно увидеть гигантские изображения людей, животных, растений и различных геометрических фигур.

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BBC News Русская служба:

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BBC News Русская служба

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