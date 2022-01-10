Власти Греции запретят туристам посещать закрытые пространства без третьей прививки от COVID-19

Власти Греции приравняют граждан, не получивших дополнительный укол против коронавируса COVID-19 к 1 февраля, к непривитым и запретят им посещать закрытые помещения, сообщает Interfax.

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По словам министра здравоохранения Греции Таноса Плевриса, "с 1 февраля те, кто не получил бустерную дозу вакцины в том случае, если предыдущая была получена более семи месяцев назад, будут считаться не вакцинированными".

"Сертификат будет действовать, потому что это европейский сертификат, и он действует девять месяцев. Однако они не смогут обладать такими преимуществами, как посещение закрытых помещений и другими, которые доступны полностью вакцинированным людям", — сказал он в интервью местному телевидению.

С середины ноября прошлого года люди, не прошедшие вакцинацию против COVID-19, не могут посещать рестораны, кинотеатры, музеи и спортзалы, если у них нет при себе отрицательного теста против коронавируса.

В настоящее время Греция борется с распространением штамма "омикрон", в частности, действуют некоторые ограничения. Рестораны и развлекательные заведения должны закрываться до полуночи, внутри столики подготовлены для рассадки максимум шести человек. Кроме того, половина работающих в госучреждениях и в частном секторе должны работать из дома. Эти ограничения действуют до 16 января.