Все ради туризма: Дубай отменяет налог на продажу алкоголя

Дубай начал новый год с отмены 30-процентного налога на продажу алкоголя и освобождения от обязательных лицензий на продажу спиртных напитков. Таким образом власти Дубая хотят укрепить свой статус ведущего делового и туристического центра Ближнего Востока, пишет Турист со ссылкой на Ärileht.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Столкнувшись с растущей конкуренцией со стороны других городов, Дубай за последние годы принял много новых законов с целью сделать страну более привлекательной для туристов, а также иностранцев, постоянно проживающих или работающих в эмирате.

Как известно, туризм является важной составляющей экономики Дубая, но в основном он ориентирован на сегмент роскоши, что дает крупнейшему городу Объединённых Арабских Эмиратов море возможностей для обслуживания еще большего числа клиентов из разных стран мира.

Несмотря на мусульманские законы, в Дубае можно легко заказать любой алкогольный напиток. Однако стоит алкоголь дорого. Например, за поллитра пива в баре нужно заплатить более 15 долларов, а бутылка вина может стоить 100 долларов. Именно из-за столь высоких цен на алкоголь многие жители страны стали ездить в другие эмираты, где цены ниже - например, в Умм-аль-Кувейн, который находится примерно в 80 километрах от Дубая.

Компания Maritime and Mercantile International, один из двух ведущих поставщиков алкоголя в Дубае, предприняла решительный шаг, опубликовав рекламное объявление, что больше не надо ездить по стране в поисках дешевого алкоголя. Другой дистрибьютор, African & Eastern, уже снизил цены, чтобы показать, как отмена налога на алкоголь отражается на стоимости любимых напитков. Обе компании заявили, что разрешение на продажу спиртных напитков, которое стоит около 70 долларов в год, теперь предоставляется бесплатно. Однако его все равно нужно оформлять, поскольку Объединенные Арабские Эмираты запрещают мусульманам покупать алкоголь.

Роль Дубая в гастрономическом туризме недавно поддержал и знаменитый ресторанный гид Michelin, который присудил "звезды" 11 местным ресторанам (впервые в истории Дубая!).

По словам Тима Кордона, генерального директора Radisson Hotel Group в странах Ближнего Востока и Африки, цены на еду в ресторанах Дубая и Лондона очень схожи. „Но как только вы смотрите карту вин, цены начинают заметно отличаться. И это является проблемой. Поэтому отмена налога на продажу алкоголя возвращает нас на один уровень с таким популярным туристическим направлением, как Лондон“, - отметил он.

По словам Кордона, этот шаг дает ресторанам и отелям возможность стать более конкурентоспособными. Он добавил, что снижение цен скажется на потоке туристов, поскольку рестораны и отели конкурируют за клиентов и хотят завлечь их любыми путями.