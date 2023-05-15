efulfillment – единая услуга для развития бизнеса и экспорта

Малые и средние предприятия нередко сталкиваются с тем, что внутренний рынок в какой-то момент становится для них слишком узким, и тогда следует задуматься об экспорте, что, в свою очередь, сопряжено с необходимостью увеличения производственных мощностей, расширения персонала и поиска зарубежного рынка, подходящего для конкретных товаров. Для этой цели международная компания "Venipak", занятая в сфере доставок, предлагает специально разработанную для этой цели услугу по выполнению заказов электронной коммерции, ориентированную на предпринимателей, желающих расширить свой бизнес не только в странах Балтии, но и в Польше, и, следовательно, в других странах Европы.

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На данный момент компания предлагает складские помещения с обслуживающим персоналом и системой учета, позволяющие разместить самые разнообразные товары — к услугам клиентов склады площадью свыше 8000 кв. м в литовской столице — Вильнюсе, и 2000 кв. м — в Варшаве (Польша). "Мы располагаем гибкими возможностями, и при необходимости, если будет такой запрос, можем создать аналогичную услугу по выполнению заказов также и на территории Латвии и Эстонии", — отмечает руководитель компании "Venipak" Юстас Шаблинскас [Justas Šablinskas].

Разработанная компанией система складского управления включает в себя модуль выставления счетов, в котором согласовываются необходимые тарифы, а также выполняется автоматический расчет и оформление всех необходимых документов на основе фактических данных, без вмешательства человеческих ресурсов. Клиентам доступны все цифры и подробная статистика для удобной проверки данных в удаленном режиме. Весь процесс — от получения посылок до упаковки — записывается на камеры видеонаблюдения, а сканирование товаров происходит как во время получения, так и во время упаковки, поэтому процент ошибок во всех заказах является ничтожным — менее половины процента, в отличие от других компаний, предлагающих аналогичную услугу efulfillment.

Компания "Venipak" помогает найти решение для оптимизации рабочих процессов, например, установив для клиента приоритетность выполнения заказов с тем, чтобы не допустить истечения срока годности товаров, и т. д. Кроме того, в рабочее время клиенты могут обращаться к управляющему складом для оперативного решения вопросов и прояснения сложных моментов, что обеспечивает обратную связь и своевременное выявление проблем.

Многие предприниматели в поиске экспортных решений склонны выбирать более сложный путь, ориентируясь на необходимость в собственных складах и самостоятельной организации всех прочих процессов, неизбежно сталкиваясь с рядом неудобств. Так, например, компания "Venipak" предлагает фиксированную цену на инфраструктуру и привлечение рабочей силы, в то время как в случае самостоятельной организации доставки товаров предпринимателю необходимо учитывать не только складские расходы, но и затраты, связанные с приемом на работу, обучением и увольнением работников, если достигнутый результат не соответствует желаемому, оплатой больничных листов, а также различные финансовые риски, которые могут быть очень опасны для малого и среднего бизнеса в условиях, когда необходимо сохранять конкурентоспособность. Вот почему услуга efulfillment для компаний электронной коммерции может играть решающую роль в их дальнейшем развитии и достижении поставленных целей.

"Предоставляемое нами качество выполнения заказов находится на очень высоком уровне — 99,6%, что выделяет нас из ряда других аналогичных компаний, где этот показатель лишь немногим выше 99%", — заявляет Ю. Шаблинскас. — Мы способны предложить решение в любой проблемной ситуации в тот же самый день, когда она обнаружена, а с помощью нашей инновационной платформы предприниматели всегда могут отслеживать движение своих товаров и другие важные показатели (срок годности, остаток на складе и т.д.)".

Для доставки товаров на склады компания "Venipak" предлагает сотрудничество не только с собственной курьерской службой, но и с другими популярными компаниями по доставке, не ограничивая, тем самым, возможности предпринимателя в организации своей работы. Кроме того, возможна организация доставок для клиентов, использующих такие популярные торговые площадки, как Shopify, WooCommerce, OpenCart, Pigu, Allegro, Amazon и другие. В свою очередь, предлагаемая компанией система документооборота позволяет клиентам интегрировать собственные системы бухгалтерского учета и максимально экономить время и деньги с самого начала сотрудничества, без необходимости каких-либо дополнительных действий.

При получении товара "Venipak" фиксирует следующую информацию: количество товара, номер партии, серийный номер и срок годности. Помимо прочего, компания может взять на себя ответственность за макетирование и изготовление наклеек, маркировку товара, предлагая, при необходимости, работы по подготовке нестандартных заказов, например, объединение нескольких продуктов в одну посылку или переупаковку. Важно отметить также, что все товары на складах "Venipak" застрахованы от несчастных случаев, а сами помещения оснащены несколькими десятками камер наблюдения, что обеспечивает дополнительную безопасность.

"Мы с радостью приглашаем предпринимателей любого уровня внимательно изучить преимущества, предлагаемые компанией "Venipak", и обеспечить себе возможности для развития бизнеса и расширения экспортного потенциала. Здесь важно учитывать не только продвижение и рост как таковые, но и возможность предотвращения целого ряда рисков, которые могут возникнуть при принятии решения о выходе на зарубежные рынки самостоятельно. И обязательно помните: сотрудничество в рамках услуги по выполнению заказов электронной коммерции обеспечивает экономию затрат и эффективность!", — отмечает Ю. Шаблинскас.

Более подробно об услуге efulfillment можно ознакомиться здесь.