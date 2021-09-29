Это самое большое изменение и самый большой прогресс в развитии, которые произошли в содержании, понимании и объеме социальной работы. Теперь спектр услуг значительно расширился, это дает ощущение надежного тыла и уверенность в том, что ты не один, что тебе всегда помогут. Это и есть главная поддержка для социальных работников.
Очень помогают коллеги. До сентября я возглавляла отдел социальных работников и социальных реабилитологов и всегда говорила коллегам – если что, звони мне, и едем к клиенту вместе, идем вместе, пишем письмо вместе, звоним во все эти институции тоже вместе. Потому что при всем своем мастерстве в одиночку ты в какой-то момент так запутаешься, что голова идет кругом. В какой-то момент попросту впадаешь в ступор и не знаешь, что делать дальше и как из всего этого выбраться. А поддержка коллег дает отличные результаты.
"Вместе растём", потому что социальная работа – это работа общая, и необходимым условием для ее успеха являются обоюдное доверие и взаимоуважение, которое испытывают друг к другу социальный работник и его клиент. Итак – "Вместе растём", развиваемся и идем дальше. Каждый – своим собственным путем. Каждый.