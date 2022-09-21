Исследование: рейтинг возглавляют "Для развития/За!", "Новое Единство" и "Консервативные"

В традиционной оценке партийных программ и лидеров общественной организацией "Объединение экономистов" (ОЭ) перед предстоящими выборами в Сейм наилучших результатов добились партии нынешней коалиции: "Для развития/За!", "Новое Единство" и "Консервативные". В то же время эксперты ОЭ отмечают, что в партийных программах не хватает ярких идей, что партии пытаются компенсировать за счет привлечения опытных лидеров.

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В рейтинге программ политических партий и объединений наиболее высокую оценку получили "Для развития/За!", (86 баллов), "Новое Единство" (84 балла) и "Консервативные"" (84 балла).

Не отстают в оценке программ и политические силы, не представленные в этом Сейме: партия "Прогрессивные" (83 балла) и "Объединенный список" (82 балла). При этом наиболее низкую оценку программы получили "Латвия на первом месте" (47 баллов) и "Согласие" (48 баллов). Национальное объединение с 74 баллами и Союз зеленых и крестьян с 68 баллами находятся в середине списка.

ОЭ отмечает: согласно обещаниям всех указанных партий, будет обеспечено дополнительное финансирование для сферы внутренней и внешней безопасности страны. В списке обещаний также привлечение инвестиций в энергетическую независимость, решения краткосрочных проблем, увеличение финансирования социальной сферы. Однако в налоговом разделе предвыборных программ не хватает комплексных мер по пополнению государственной казны для финансирования дополнительных расходов.

ОЭ пришло к выводу, что предложенные меры сократят фискальное пространство и не позволят индексировать заработную плату в соответствии с ростом инфляции. Избегают партии и обещаний относительно балансировки государственного бюджета и стратегии управления внешним долгом страны.

Среди партийных лидеров ОЭ оценило политиков, претендующих на должности премьер-министра, министра финансов и министра экономики. По мнению экспертов, высшей оценки заслуживают лидер "Консервативных" и действующий министр юстиции Янис Борданс и лидер фракции Сейма "Для развития/За!" Юрис Пуце (оба получили по 34 балла). За ними следуют нынешний премьер-министр и лидер "Нового Единства" Кришьянис Кариньш и представляющий объединение "Для развития/За!" министр здравоохранения Даниэль Павлютс (оба по 31 баллу). Нынешний министр обороны Артис Пабрикс ("Для развития/За!") и министр финансов Янис Рейрс ("Новое Единство") получили по 30 баллов.