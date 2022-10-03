Пабрикс: AP! не будет оспаривать итоги выборов или просить пересчета голосов

Несмотря на то, что политическому объединению "Для развития/За" не хватило всего около 250 голосов, чтобы пройти в Сейм, один из лидеров объединения, министр обороны Артис Пабрикс, не будет предлагать оспаривать результаты выборов или требовать пересчета голосов.

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Нужно уметь проигрывать, сказал в интервью TV3 Пабрикс, который с результатами выборов понимает, что и он "должен уйти из политики, потому что народ сказал свое слово".

Пабрикс признал, что потеря была тяжелой, особенно потому, что до избрания не хватило всего нескольких сотен голосов. Самые слабые результаты были у "Для развития/За" в Риге и Курземе.

Политик признал, что ожидал более слабых результатов на этих выборах в Сейм, потому что в последние четыре года "Для развития/За" работало в сложных отраслях, требующих серьезных реформ, но партия не ожидала, что падение поддержки будет таким большим.

Пабрикс признал, что одной из причин непрохождения в очередной Сейм было то, что "Для развития/За" была "идеологически зажата" между центристско-консервативными и либеральными силами, и каждая из них забрала часть своих избирателей.

На вопрос, должны ли три или четыре политические силы войти в состав следующего правительства, Пабрикс сказал, что, если бы был премьер-министром, то не стал бы включать в коалицию "Прогрессивных", потому что не приемлет часть идеологических установок и личностей этой партии, в чем усматривает определенный риск для успешной работы правительства.