Президент поддерживает более широкую коалицию и считает, что у Кариньша хорошие шансы стать премьером

Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") имеет хорошие шансы продолжить свою работу в качестве главы правительства, признал президент Латвии Эгилс Левитс в интервью на передаче Латвийского телевидения. Однако пока рано говорить о том, выдвинет ли его президент для формирования следующего правительства, так как это будет зависеть от переговоров.

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По словам президента, он пригласил на переговоры все партии, прошедшие в Сейм. Разговор о создании коалиции не будет простым, так как у партий очень различается видение. Один из главных вопросов будет о размере коалиции. Математически коалицию можно создать и из трех партнеров — "Нового единства", "Объединенного списка" и "Национального объединения", тогда у коалиции будет 54 голоса в Сейме. Однако, по мнению Левитса, лучше будет создать более широкую коалицию, включив также партию "Прогрессивные".

"Моя позиция заключается в том, что коалиция должна быть работоспособной, она должна просуществовать четыре года и что это должна быть серьезная программа реформ, в которой все стороны работают вместе, а не пытаются вцепиться друг в друга", — сказал Левитс.

Выдвижение кандидатуры премьер-министра произойдет не в начале, а в конце переговорного процесса.

Левитс заявил, что есть большая вероятность сформировать новую коалицию в течение месяца, однако он до конца в этом не уверен. Октябрь — рабочий месяц для подготовки основ новой коалиции. Таким образом, новая коалиция будет готова в ноябре. "Не надо тянуть. Те партии, которые способны быть в коалиции, тоже это понимают и возьмутся за работу", — сказал президент.

О своем мнении по поводу приоритетов нового правительства Левитс также сообщит в ходе переговоров. В качестве трех важных вопросов он упомянул экономические реформы, развитие науки и социальную сплоченность.

Глава государства сказал, что хочет видеть такие экономические реформы и серьезные планы по преобразованию нашей экономики, чтобы она больше не отставала от Литвы и Эстонии, а опережала их.

Он также подчеркнул, что все всегда есть разговоры о том, насколько важны наука и технологии, но он хочет видеть и работу — серьезную программу реформ, чтобы наука и технологии быстро развивались и были дееспособны.

Также важно объединить общество вокруг латышского языка и культуры, чтобы преодолеть наследие советского колониализма, отметил президент.