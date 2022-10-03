СГБ не выявила попыток иностранного вмешательства в прошедшие выборы

В предвыборный период и в день выборов в Сейм Служба государственной безопасности (СГБ) не зафиксировала попыток со стороны недружественных Латвии стран повлиять на ход выборов или результаты в соответствии с их внешнеполитическими интересами, сообщили агентству LETA в СГБ.

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На данный момент в СГБ поступило примерно 70 так называемых сигналов о возможных нарушениях. Более 20 из них были зафиксированы в предвыборный период, около 40 — в день голосования, 1 октября, а отдельные сигналы были получены после выборов. Как показывает опыт предыдущих выборов, нельзя исключать, что СГБ будет получать информацию о возможных нарушениях и в будущем.

Большинство сигналов, зафиксированных службой, были связаны с возможными нарушениями и недостатками, рассмотрение которых входит в компетенцию других учреждений по наблюдению за выборами.

В основном СГБ получала информацию об организационных недостатках на конкретных избирательных участках, которые немедленно устранялись в сотрудничестве с комиссиями соответствующих участков. Также в службу поступали сообщения о возможных нарушениях правил агитации. СГБ направила их ответственным учреждениям для дальнейшего рассмотрения.

Из зафиксированных в предвыборный период и в день выборов сигналов около 30 были связаны с возможными нарушениями, которые входят в компетенцию СГБ. В основном это была информация о потенциальном противоправном влиянии на выбор избирателей, в некоторых случаях — о возможном подкупе голосов.

Большинство сигналов уже проверены службой, незаконная деятельность не подтвердилась. В отдельных случаях, когда в службу поступала информация о возможных планах незаконно повлиять на выбор избирателей в пользу той или иной политической силы, СГБ проводила профилактические беседы, предупреждая об уголовной ответственности в случае нарушений.

СГБ пока не возбуждала уголовных дел о возможной незаконной деятельности в связи с выборами в Сейм 14-го созыва. При этом проверки отдельных сигналов еще продолжаются.

Как сообщалось, в субботу состоялись выборы в 14-й Сейм.