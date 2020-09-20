Массажи, бани, SPA — приятно и полезно или нужно быть начеку?

Рынок насыщен огромным количеством SPA-процедур. "Однако и как клиент, и как специалист в индустрии красоты скажу одно — найти действительно хорошего специалиста — проблема. Проблема заключается в нехватке опыта, образовании, культуре и чистоплотности", — подчеркивает автор рубрики "Красота без жертв", практикующий в сфере красоты специалист Татьяна Даукште.

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Бани

Культура банных процедур давно изменилась — париться нужно правильно — не до состояния "красного рака", поспорив с другом, кто дольше просидит или с огромным количеством алкоголя. Париться нужно ровно столько, сколько выдерживает ваш организм без усердий на личные рекорды. Обычно это занимает буквально несколько минут (2-5) между "заходами в парилку".

Баня — это не площадка для спиртной вечеринки, так как возможно усугубление хронических болезней, также возможно плохое самочувствие и вовсе непредвиденные ситуации. Об этом и о многом другом вам может рассказать опытный и профессиональный банщик.

Самое важное, пожалуй, это вопрос гигиены, ведь баня — это идеальное место для жизни бактерий. В бане можно заразиться грибком как минимум, а это жутко неприятная болезнь. Советую ходить в проверенные места, где вам без проблем покажут необходимые документы о соблюдении всех санитарных норм. Но, как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай.

Обязательно необходимо носить соответствующую обувь (шлепки или сланцы) от душа до банных процедур, т.е.? что в душе, что в бане при перемещении вы должны быть в обуви. Вы не ходите без обуви нигде!

После бани обувь тщательно моется или утилизируется.

Лежать или сидеть в бане нужно на полотенце!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Žadeīta pirts (@zadeitapirts) 31 Авг 2020 в 10:57 PDT

Если вы еще не заядлый банщик, то искренне советую вам обратиться к профессиональному банщику, который расскажет вам все о технике безопасности, о лайфхаках и просто за вами поухаживает. Я люблю баню и посещаю ее довольно длительное время, но я предпочитаю пользоваться услугами банщика, ведь это и есть истинный отдых — не думать ни о чем. Когда все готово — венички, чай с фруктами, чистота и расслабляющая музыка.

Массажи

У некоторых людей первые визиты на массаж становятся последними в связи с травмами, которые они могут усугубить или получить непосредственно на массаже. Например, частое мнение о том, что синяки на теле после интенсивного массажа — это "ок", то могу сказать одно — это не совсем так.

Во-первых, многое зависит от интенсивности массажа и вы просто обязаны говорить специалисту в случае, если сила рук массажиста вам некомфортна.

Во-вторых, если у вас чувствительная кожа, есть проблемы с венами, на коже появляются сосудистые звездочки, то массаж должен быть максимально щадящим. Вы можете об этом на момент забыть, но если этого не увидел мастер и предложил вам, например, вакуумный массаж баночками или аппаратом, то лучше уходите. Интенсивный вакуумный массаж усугубляет ситуацию с той же сосудистой сеткой на коже. Синяки могут появляться в виде кровоподтеков именно после вакуумного массажа.

Что касается травм… Разумеется, спрашивайте у массажиста документы об образовании. Желательно, чтобы специалист имел медицинское образование, если массаж нацелен решать проблемы со здоровьем. Но тут важно понимать, наличие "корки" говорит мало о чем. Я предпочитаю читать отзывы и смотреть, как отвечает специалист на мои вопросы. Знающие мастера объясняют каждое свое действие и цель этого действия в процедуре и это им не составит труда.

Также очень важно, что происходит до процедуры, а именно, спрашивает ли вас мастер о хронических заболеваниях, о нынешнем самочувствии, о цели вашего визита — оздоровление или релаксация.

Я предпочитаю выбирать мастера по массажу исходя из собственной интуиции и отзывов моих друзей. Если вы не хотите выбирать человека в частном порядке, то понаблюдайте за местами с высокой репутацией на протяжении многих лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ESPA Riga (@espa_riga) 2 Мар 2020 в 1:26 PST

Перед тем, как появиться в банном комплексе или записаться на массаж, разберитесь, есть ли у вас противопоказания, например, высокое артериальное давление, жалобы на варикозные проблемы, кожные заболевания и многое другое.

Берегите себя и будьте здоровы!