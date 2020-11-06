"Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл": как виртуальные персонажи отвоевывают рынок у реальных блогеров

В мире социальных сетей — с бесконечными фильтрами и технологиями вроде deepfake, способными изменить человека и мир вокруг до неузнаваемости, — где проходит граница между вымышленным и реальным? Виртуальные, существующие только в сети персонажи, собирают миллионы подписчиков и заключают контракты с крупными брендами. Портал Forbes Life попытался разобраться, могут ли аватары победить реальных людей на рынке инфлюенсеров.

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Благодаря стремительным достижениям в технике и науке страх перед искусственным интеллектом становится все реальнее. С появлением социальных сетей дистанция между реальностью и выдумкой сильно сократилась.

Сейчас тот же Instagram — это одна из площадок наряду с видеоиграми и программным обеспечением, где взаимодействие H2R (Human To Robot —"между человеком и роботом") уверенно наращивает темп. Здесь миллионы людей по всему миру следят за новым типом онлайн-персонажей, которых в реальной жизни не существует, но это не мешает им собирать миллионную аудиторию, — виртуальными инфлюенсерами.



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Публикация от imma (@imma.gram) 13 Окт 2020 в 2:51 PDT





Для создания образа VI (Virtual Influencer) необходима работа команды 3D-художников, аниматоров и копирайтеров, что дает возможность придумать героя с собственным бэкграундом, коммуникацией и образом жизни. Для реалистичности продукта используются технологии захвата движений, что делает персонажа максимально похожим на настоящего человека.

Правда, некоторые представляют собой упрощенный вариант аватара, сочетающий в себе реальное тело с виртуальным лицом (например, создатели блогера @imma.gram заявляют, что работая над контентом, они прежде всего экспериментируют, соединяя в своем персонаже реальное тело и 3D-голову).

Могут ли "виай" стать новой нормой и заменить собой настоящих блогеров, рекламируя широкий спектр товаров и услуг — от одежды и косметики до предметов искусства и недвижимости?