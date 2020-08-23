Проверено на себе: модные бьюти-процедуры для лица и тела

На данный момент на рынке представлено великое множество процедур для лица и тела с иностранными названиями, которые звучат стильно, но совершенно непонятно, что порой отталкивает потенциального клиента от записи на эту самую процедуру. Автор рубрик DELFI Woman "Красота без жертв" и "Красота наизнанку", практикующий в сфере красоты специалист Татьяна Даукште решила разобраться в этом вопросе, а также рассказать, чем полезны модные сейчас процедуры.

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Процедуры для лица

Пилинг BioRePeel

Всесезонный пилинг с трихлоруксусной кислотой (TCA) заканчивается для клиента результатами без шелушения, красноты и длительного периода реабилитации.

Я проходила курс данного пилинга — 4 процедуры с интервалом в две недели. Какие преимущества я выделила?

Проводить такой курс можно абсолютно в любое время года, цвет кожи значительно освежается и улучшается на длительное количество времени, процедура совершенно безболезненна и не требует никакого восстановления.

Также меня беспокоила мелкая морщинка между бровями в области мышцы гордецов: вы не поверите, но она стала явно менее заметна. Не зря специалисты сулили эффект биоревитализации.

Меня беспокоила и легкая пигментация после акне, и курс этого пилинга блестяще справился с ее ликвидацией.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BioRePeelCl3 Пилинг (@biorepeelcl3.official) 18 Июн 2020 в 12:17 PDT

Первые результаты заметны уже после первой процедуры. Однако хочу напомнить о важном нюансе — данную процедуру могут выполнять косметологи, которые прошли специализированное обучение по применению данного пилинга, т.е. все подряд применять его без должного обучения не имеют права.

HIFU SMAS-лифтинг



Что обещает производитель и специалисты? Аппарат позволяет достигнуть слоев кожи, которые раньше были подвластны только хирургу — работая на уровне SMAS, дерматолог с помощью ультразвуковых волн укрепляет каркас кожи, обеспечивая пациентам видимое омоложение.

Самое главное, что вы должны выяснить для себя на берегу, есть ли у вас показания к данной процедуре. Почему? Чтобы это не были лишний раз выброшенные деньги. Возможно вам еще не нужен именно такой способ омоложения и есть возможность решить проблему благодаря другим процедурам.

Сходите на консультацию к добросовестному специалисту. И, не менее важное — остерегайтесь подделок. Многие недобросовестные люди пытаются "скопировать" данный аппарат и создать аналог, что в свою очередь влияет на результаты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Era Esthetic Latvia Clinic (@eraesthetic.lv) 11 Авг 2020 в 12:11 PDT

Что решает SMAS-лифтинг? Птоз, "поплывший" овал лица, второй подбородок, дряблость кожи и т.д.

Для тела



Криолиполиз — CLATUU Alpha

Это неинвазивная технология как способ избавления от лишних жировых отложений. Данная технология — это криолиполиз или разрушение жировых клеток холодом, который изобрели в Гарварде.

Криолиполиз запускает процесс медленного разрушения клетки, которое не сопровождается воспалением и интоксикацией. В процедуре подбирается насадки или манипулы под индивидуальные параметры клиента. Криолиполиз применяется на животе, бедрах, на подбородке и так далее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @estetikspariga 15 Апр 2020 в 9:07 PDT

Мне проводили данную процедуру на животе и могу сказать, что уже после первого раза я увидела результат. Он проявлялся медленно в течение месяца после процедуры. Живот действительно стал более плоским. Однако разумеется без правильного питания и спорта грош цена процедуре. В целом курс состоит из 3-10 процедур.

Floating

Процедура, которая нацелена на глубокую релаксацию и восстановление. Получается что? Вы лежите на воде будто в невесомости. Обстановка вокруг — легкое освещение или возможность "пилотировать" невесомость в полной темноте. Вода теплая с солью EPSOM. Это надо пережить. Восстанавливает 100%! Как минимум это интересно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Riga Float (@rigafloat) 4 Июн 2020 в 4:13 PDT

Будьте здоровы и красивы!