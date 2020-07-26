Разбираемся, как работают самые востребованные и популярные beauty-девайсы в домашних условиях

Технологии развиваются настолько стремительно, что к настоящему моменту на рынке появилось такое великое множество разных приспособлений для ухода за своей внешностью, что возникает вопрос, насколько они эффективны. Автор рубрик DELFI Woman "Красота без жертв" и "Красота наизнанку", практикующий в сфере красоты специалист Татьяна Даукште предлагает разобрать самые востребованные и популярные beauty-приспособления, подчеркивая, что оцениваются они субъективно на основании личного опыта.

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Массажер для лица (роллеры)





Такой девайс очень относительно помогает справиться с отеками и минимально способствует улучшенной циркуляции крови. Больших задач он, к сожалению, не решит. Что касается нефритовых роллеров, то их использование больше направлено порадовать глаза, то есть эффекта от него практически нет. Куда эффективнее моделирующий и вакуумный массаж лица, а также тейпирование.



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Публикация от @gerda_beautyblog 21 Июн 2020 в 2:58 PDT



LED терапия для лица



Этот инструмент появился в руках косметологов благодаря исследованиям ученых NASA. В ведомстве использовали LED-лампы для лечения ожогов, воспалений и восстановления обезвоженной кожи космонавтов еще с 1970‑х и никому об этом не говорили.

Если коротко, то такое освещение помогает в борьбе за сохранение молодости кожи, против акне (угревой сыпи) и постакне. Нам обещают избавить от всех проблем и повернуть время вспять. К примеру, про лечение акне. Производители говорят, что при облучении акне синим и красным светодиодным светом с определенной длиной волны бактерии саморазрушаются и воспаление уменьшается. Проявления акне сокращаются и прекращаются, кожа оздоравливается. Все бы хорошо, но субъективно этот метод является вспомогательным, дополнительным. Как основной метод не годится.

Девайс для очищения кожи лица



Есть два вида данного инструмента — в виде резиновых микро сосочков, которые очищают кожу лица с помощью вибрации и в виде щетки, которая усиленно вращается.

Самый приятный способ субъективно — это первый вариант. Он действительно способствует циркуляции крови и является щадящим в отношении кожи.

Что касается щетки, то тут много вопросов. Если использовать такую щетку систематично каждый день, то это небезопасно для защитного, барьерного слоя кожи. Но такой девайс эффективен в очищении ороговевшего слоя кожи, факт. Главное не перестараться.

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Публикация от Beurer (@beurer_official) 26 Апр 2019 в 7:30 PDT





Также существует приспособление, которое чистит поры вакуумом. Пробовала, нашла это не особо эффективным. Поры чистит мало и не полностью.



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Публикация от FOREO (@foreo) 25 Май 2020 в 8:01 PDT





Эффективнее использовать наклейки для носа на основе угля, которые лучше справляются с очищением пор. А еще лучше посетить отличного косметолога.



Триммер



Будем говорить как есть. У всех растут волосы в носу, понятное дело, ведь это защита от окружающей среды. И некоторые дамы обрабатывают эту зону, чтобы все выглядело эстетичнее. Кто-то делает это с помощью пинцета, кто-то с помощью воска. Вот на это я могу однозначно сказать — нет! Пинцетом больно, а воском очень небезопасно. Так как в носу близко к поверхности кожи расположены капилляры, восковой метод приведет к кровотечению. Для того, чтобы не было неприятно и опасно, существуют специальные триммеры.



Фотоэпилятор



Саму технологию объяснять не буду. Фотоэпилятор необходим для того, чтобы избавить нас от нежелательных волосков на теле. Скажу честно, этот метод неэффективен, если у вас светлые и тонкие волоски. Такой метод идеально подходит для плотного темного волоса. По крайней мере у большинства фотоэпиляторов существует такая особенность. Если вы хотите избавиться от волосков раз и навсегда, то еще эффективнее является лазерная эпиляция.



Средства для борьбы с целлюлитом



В борьбе за гладкую и упругую кожу мы используем массу средств и одно из эффективных это массажеры. Есть механические в виде щеток, а есть автоматические, которые работают за вас. Это must have, особенно для ленивых. Такой массажер можно использовать и для спины, чтобы расслабиться. Два в одном.





Как видите beauty девайсы могут быть малоэффективными или реальными помощниками в борьбе за ухоженный вид. Решать только вам, что покупать и использовать. Однако будьте разумны и не ведитесь слепо на маркетинг.

