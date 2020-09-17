"Только нефильтрованное!" Британская визажистка против фильтров в "Инстаграме"

Фильтры превратились в распространенный способ приукрашивать фотоснимки, особенно для тех, кто стремится соответствовать все более высоким стандартов красоты в социальных сетях.

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По данным последнего опроса, треть девочек и молодых женщин в возрасте от 11 лет до 21 года не публикует свои селфи, не обработав их предварительно с помощью фильтров.

Одновременно 39% из 1473 опрошенных признались, что переживают оттого, что выглядят в реальной жизни хуже, чем в онлайне.

Визажист Саша Паллари, недавно запустившая хэштег #filterdrop ("Бросай фильтры"), видит в результатах опроса подтверждение своей правоты. Саша Паллари надеется видеть в "Инстаграме", по ее словам, больше естественной кожи. Она рассказывает о том, как один глобальный косметический бренд распространяет репосты отфильтрованных фотографий инфлюэнсера, рекламирующей его продукцию. "Я подумала, а понимает ли кто-нибудь, насколько это опасно?", — говорит она, . "Я бы не хотела, чтобы дети росли с чувством неполноценности, сравнивая себя с тем, что видят в социальных сетях", — говорит она.

Живущая в Бристоле 28-летняя Саша поделилась этими мыслями в "Инстаграме". Реакция была такой бурной, что она следом запустила кампанию, призвав пользователей публиковать не приукрашенные фотоснимки с хэштегом #filterdrop. "Это был взрыв, что-то феноменальное: видеть цепь реалистичных и честных фото", — говорит Паллари.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SASHA LOUISE PALLARI (@sashalouisepallari) 11 Авг 2020 в 9:02 PDT

Она призывает людей размещать в "Инстаграме" свои не отфильтрованные фото, а заодно оценить, что вы из себя представляете, помимо внешнего вида. "Мы просто не видим достаточно нормальной кожи, — говорит Саша. — Для меня не проблема разместить свое фото без фильтра и вообще без косметики, но для других женщин… одна из них написала, что это было страшнее, чем родить!".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Loft Clinic (@theloftclinic) 19 Июл 2020 в 1:16 PDT

29-летняя воспитательница детского сада Кэти Макграт из Кумбрана в южном Уэльсе подписалась на инстаграм-аккаунт Саши Паллари около года назад. Она никогда не думала, что вечернее блуждание в "Инстаграме" когда-нибудь пересечется с ее работой, но этим летом так и вышло. "Ближе к концу локдауна я получила по электронной почте письмо от одной молодой мамы, в котором та делилась озабоченностью по поводу изменений в поведении ее ребенка, — рассказывает Кэти Макграт. — Девочка переживала из-за внешности. Я была в шоке, когда узнала, что ей всего четыре года".

Кэти Макграт узнала, что девочка регулярно смотрит в соцсетях уроки пользования косметикой. "Она сказала мне, что ей не нравится ее лицо без макияжа и цвет волос. Тут-то и пригодился #filterdrop". Я смогла поговорить с девочкой об уверенности в себе, опираясь на то, что сама почерпнула из этой кампании".

Тогда четырехлетний ребенок спросил воспитательницу, почему она сама красится каждый день. Кэти не смогла ответить. На следующий день она пришла на работу не накрашенной. "Пожалуй, я не решилась бы на это, если бы кампания Саши не придала мне большей уверенности", — говорит она.

Мисс Макграт — одна из сотен женщин, которые откликнулись на призыв Саши Паллари собственными историями. Та, в свою очередь, говорит, что они придали ей сил и дальше заниматься делом, которое сначала казалось неподъемным. Ее видео в "Инстаграме" на тему #filterdrop посмотрели около 50 тыс. человек. Она буквально засыпана письмами от единомышленниц, некоторые из которых говорят, что прежде не осознавали, насколько велика была их зависимость от фильтров.

Одна женщина, 33-летняя мать из Глазго, три года запретила кому-либо снимать себя — примерно тогда, когда начала массово смотреть посты фитнес- и бьюти-инфлюэнсеров. "Я хотела поддержать Сашу и выложить свое фото, но, направив на себя камеру, расплакалась. Собственное лицо внушало мне физическое отвращение. Мысль, что какие-то люди станут сравнивать его с отфильтрованными фото, была невыносима", — говорит она.

Женщина-медик пишет, что имеет за плечами историю отношений, включающую физические, психологические и моральные издевательства. "Мое самоуважение явно не на должном уровне", — признается она. "Я знаю, что многие чувствуют как я, сильно зависят от фильтров и все глубже погружаются в дизморфию", — пишет она.

Дизморфия — это одно из распространенных психических расстройств современного общества, заключающееся в чрезмерном и нерационально критичном отношении к своей внешности. "Психическое здоровье должно рассматриваться как национальная проблема, — считает женщина. — Нам следует знать, что эта нездоровая реклама искусственной красоты потенциально может негативно влиять на молодежь".

"Я натуральным образом ненавидела свое лицо без грима и без фильтра. Я видела в соцсетях множество красавиц с безупречной кожей, идеальными носами, совершенными фигурами. А у меня веснушки, солнечная пигментация, и я родила ребенка", — пишет еще одна подписчица Саши Паллари, 27-летняя Зия Хатчингс. "Сперва у меня не хватило мужества присоединиться. Потом однажды вечером меня буквально ударило всепоглощающее чувство страха перед собственным лицом. И я подумала о моей 18-месячной дочке. Если я не в состоянии запостить мое фото без макияжа и фильтров, то как сможет она любить себя, как нужно? Эта мысль меня буквально перевернула".

Саша Паллари хочет, чтобы фильтры убрали из "Инстаграма", или, по крайней мере, чтобы Агентство по стандартам в сфере рекламы обязало инфлюэнсеров объявлять о том, что фото, рекламирующее косметику, обработано с помощью фильтров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lourenco Azevedo Dermatologia (@clinicalourencoazevedo) 14 Сен 2020 в 6:28 PDT

"О применении фильтров часто не сообщают, и люди думают: "Почему я не выгляжу так же? Фактически, их кормят неправдой", — говорит Саша Паллари. Она не против фильтров как таковых, но некоторые из них, которые изменяют форму лица, по ее словам, просто не имеют права на существование. "С помощью одного нового фильтра я уменьшила себе нос, вытянула лицо, и это выглядело совершенно реалистично, — говорит она. — Я никогда не считала, что мой нос чересчур велик, а тут задумалась. Как же это может повлиять на тех, кто не уверен в себе, как я?". "Мы решаем, что размещаем в соцсетях, и отвечаем за это", — говорит она.

Мисс Паллари говорит, что не хочет публично называть и стыдить компании, использующие в своей рекламе фильтры. Взамен она обратилась к некоторым из них напрямую.

Реакция была смешанной, говорит она. Агентство по стандартам в сфере рекламы сообщило, что изучит, насколько использование фильтров в "Инстаграме" вводит пользователей в заблуждение по поводу эффективности косметических продуктов и опубликует свои выводы.

Руководство "Инстаграма" сообщило, что думает о том, как снизить общественное давление на пользователей, в частности, отменой возможности ставить "лайки", чтобы люди меньше сравнивали друг друга.

"Мы хотим, чтобы инструменты изменения реальности были безопасны и позитивны, позволяя людям творчески самовыражаться. Поэтому мы позволяем пользователям пользоваться фильтрами для изменения лица, но не рекомендуем их в нашей "Галерее эффектов", — говорится в письме платформы.

Сашу Паллари эти ответы не удовлетворили. "Весьма прискорбно, что отсутствует понимание того, насколько опасны фильтры для изменения лица, независимо от того, показаны они в "Галерее эффектов" или нет, — говорит она. — Их легко можно найти, например, введя в графу "Поиск" слово "красивый".

"Проблема не в том, как найти фильтры, а в том, что ими пользуются инфлюэнсеры с большим количеством подписчиков, среди которых много впечатлительных людей. Надеюсь, достаточно скоро все осознают, насколько возможность за пять секунд уменьшить нос на фотографии может быть вредна для нашей самооценки", -говорит Саша Паллари.