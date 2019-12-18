Успеть к праздникам. Пять процедур, которые сделают ваше лицо моложе

Череду зимних праздников хочется встретить во всеоружии. Дедлайны и "все дела", которые обычно пытаемся завершить к концу года, заставляют проживать декабрь в спешке, а еще недосыпы, отсутствие солнца и тепла — все это сказывается на состоянии кожи лица. Дерматолог Екатерин Веденина рассказывает, какие косметические процедуры можно выбрать прямо перед праздниками, вернув коже лица упругость, сияние, не боясь отеков и шелушений, словом, помогут стать в новогоднюю ночь королевой.

Инъекции ботулотоксина

Инъекции препаратов ботулотоксина, который в народе называют ботокс, — самый известный и востребованный метод нехирургического омоложения. Многие опасаются этого лекарственного токсина, способного блокировать мимические мышцы. Однако использование специальной техники введения препарата, позволяет разгладить мимические морщины, не превращая лицо в неподвижную маску. Профессионально проведенная процедура гарантирует стойкий эстетический эффект с минимальным риском осложнений.

"Уколы красоты" делаются во все проблемные места область лба, переносицы, наружные углы глаз ("гусиные лапки"), верхней губы. Иглы, используемые при процедуре, очень тонкие, поэтому пациент не чувствует дискомфорта. Не остается и следов от мест укола препарата. Процедуру можно делать даже в обеденный перерыв.

Что происходит с лицом?

Разглаживаются нежелательные мимические морщины, лицо приобретает свежий вид.

Кому подойдет?

Женщинам в любом возрасте при появлении явных мимических морщин.

Когда можно выходить в свет?

Эффект проявляется через 2-10 дней после процедуры.

Биоревитализация

Основная задача этой процедуры — увлажнить кожу, восполнить водный баланс. Это тоже инъекции, только с другим веществом — гиалуроновой кислотой.

Гиалуроновая кислота, которая, кстати, является естественным компонентом нашей дермы, вводится внутрикожно. Ее роль — удерживать влагу в тканях, при этом поддерживая нормальное количество главных белков кожи — коллагена и эластина. Благодаря им кожа становится упругой и эластичной. Гиалуроновая кислота также способствует регенерации кожи.

Что происходит с лицом?

Улучшается цвет, кожа становится гладкой и упругой, разглаживаются мелкие морщины.

Кому подойдет?

Женщинам с сухой кожей, со сниженным тургором, с признаками обезвоживания, мелкими морщинами. А также до или после пилинга и лазерной шлифовки.

Когда можно выходить в свет?

Гиалуроновая кислота всасывается постепенно. В первый день возможна отечность, легкое покраснение и неровности на коже. На третий день уже можно отправляться на запланированное мероприятие. Максимальный эффект заметен через 7—10 дней.

Пилинг PRX-T33

Инновационное средство, позволяющее без боли, инъекций и реабилитации подтянуть кожу. PRX-T33 терапия — это процедура очищения кожи лица, во время которой специальный препарат проникает в глубокие слои дермы, стимулирует ее и восстанавливает. Комбинация трихлорускусной кислоты и перекиси водорода позволяет почти сразу придать коже здоровый цвет, упругость и молодость.

Пилинг можно проводить в любое время года. Сначала лицо очищается, затем на него по массажным линиям втирается несколько капель препарата, оставляется на 15-20 минут, затем смывается. Максимум, что пациент может почувствовать — легкое пощипывание и жжение, которые визуально после процедуры никак не проявляются. В конце пилинга наносится специальный питательный крем.

Что происходит с лицом?

Лицо интенсивно омолаживается, кожа уплотняется, выравнивается рельеф, убирается тусклость и сужаются поры. Лицо приобретает глянцевый вид.

Кому подойдет?

Используется как для борьбы с возрастными изменениями, так и для лечения проблем на юной коже — прыщей и угрей, пигментации, себореи, а также для того, чтобы сделать менее заметными стрии и рубцы. Помогает лечить розацею и акне.

Процедура рекомендуется женщинам с так называемой кожей "курильщика", дряблой и морщинистой кожей и признаками фотостарения.

Когда можно выходить в свет?

После пилинга лицо не краснеет, кожа не шелушится. Поэтому сразу можно наносить декоративную косметику и отправляться по делам или на праздник.

Для достижения долгосрочного эффекта процедуру лучше делать раз в десять дней. Но результат будет виден и после первого раза.

Карбоновый пилинг

Основной компонент этого пилинга — угольный крем. Он наносится на лицо тонким слоем, глубоко проникает в поры кожи и смешивается с продукцией сальных желез. Затем кожа, с нанесенным на нее кремом, обрабатывается лазером. Под действием высокой энергии лазерного луча поры закрываются — крем отделяется с поверхности кожи, забирая с собой сальные пробки, омертвевшие и ороговевшие клетки.

Эту методику дерматологи рекомендуют женщинам любого возраста. В том числе и тем, у кого есть заболевания кожи и аллергия. Благодаря фотодинамическому эффекту карбоновому пилинга происходит фотоомоложение.

Что происходит с лицом?

Нормализуется деятельность сальных желез. Поры постепенно сужаются. Кожа становится гладкой, упругой и мягкой. И как дополнительный эффект — на лице исчезают пигментные пятна, веснушки.

Кому подойдет?

Женщинам с жирной кожей, воспалениями и акне. Рекомендован и тем, у кого появились первые морщины, есть эффектом "апельсиновой корки" на лице, сниженный тургор или купероз.

Когда можно выходить в свет?

В тот же день, и даже в тот же час. Еще в кабинете косметолога в зеркале видишь гладкую подтянутую кожу. Карбоновый пилинг можно делать однократно. Можно делать курсами, особенно если не хочется делать лазерную шлифовку.

Пептидная косметика

Эту косметику называют эликсиром молодости благодаря тому, что эффект достигается очень быстро. Пептиды — это вещества, состоящие из аминокислот. В отличие от белковых молекул, пептиды намного быстрее проникают в кожу.

Такая косметика улучшает процессы синтеза веществ, которые необходимы коже, помогает ее метаболизму, регенерации, омоложению.

В зависимости от пожеланий можно выбрать состав с витамином С, молочной кислотой, миндальной кислотой и другие формулы. Очень хорошо сочетается с физиопроцедурами — микротоком и ультразвуком. Пептидную косметику выбирают те, кто хочет быстрого и существенного эффекта, но не готов к инъекциям.

Что происходит с лицом?

Морщины становятся менее заметными, в том числе и в области лба. Происходит отшелушивание ороговевших клеток, кожа начинает сиять.

Кому подойдет?

Для любого типа и состояния кожи. Возраст не важен — как для молодой, так и для зрелой кожи.

Когда можно выходить в свет?

Свежесть и здоровый вид приобретаются мгновенно. Эффект заметен после разового посещения косметолога, но пептидной косметикой можно пользоваться и многократно.