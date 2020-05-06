Как не ошибиться с размером при выборе обуви

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Врач-ортопед и консультант по подбору обуви с 20-летним стажем раскрыли способы того, как правильно выбрать подходящую по размеру обувь и не ошибиться с ее формой. Их слова со ссылкой на портал Metro приводит Lenta.ru.

По словам генерального директора ассоциации ортопедов Healthcare Тони Гэвина, сначала нужно убедиться, что данная пара подходит для деятельности носящего. "Вам не понадобится 7-сантиметровый каблук для прогулки по холмам", — высказался он.

Врач также отметил, что внутри ботинка между мыском и пальцами должен оставаться зазор размером с ширину большого пальца руки. Кроме того, носок не должен давить на пальцы, так как это станет причиной возникновения мозолей и волдырей. "Пройдитесь по магазину несколько минут и подумайте, как долго вы сможете ходить в этой паре. Если обувь натирает вам в магазине, то ситуация не изменится, когда вы вернетесь домой", — подчеркнул Гэвин.

Специалистка по подбору обуви Сюзанна Давда в свою очередь рассказала, что обувь следует примерять в носках или колготках в зависимости от того, в чем обычно ходит покупатель. "Я ношу с собой несколько разных пар чулочно-носочных изделий, когда хожу по магазинам", — пояснила она.

Помимо этого, эксперт посоветовала во время примерки убедиться, что обувь не давит на ногу и пальцы, а стопа не скользит по подошве. Она подчеркнула, что не каждая пара обуви будет подходить определенной форме ноги, так же, как и одежда не всегда садится на разные типы фигуры. "У женщин есть огромное количество обуви, которую они никогда не носят, потому что она попросту неудобна. Скорее всего, она не подходит им", — заключила Давда.