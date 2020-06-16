"Нам надо притормозить!": в рамках первой в Балтии цифровой конференции по вопросам моды обсудили последствия пандемии Covid-19

На прошлой неделе состоялась первая в Балтии цифровая конференция по вопросам моды "FashiOn by Spice", организованная торговым центром "Spice". Она собрала экспертов разных областей из Латвии и из-за рубежа — Vogue Business, L’Officiel, MAREUNROL’S и многих других. На конференции обсуждались различные связанные с индустрией моды темы как с точки зрения перспектив бизнеса, так и творческих перспектив, однако главный фокус разговора был направлен на влияние пандемии Covid-19 на индустрию моды в ближайшем и отдаленном будущем.

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Под влиянием кризиса Covid-19 модная индустрия испытала тяжелый удар как со стороны логистики, так и потребителей.

"Последние месяцы для всех нас были интересными, однако это было время не только испытаний и вызовов, но и время возможностей. Например, вызов организовать такую уникальную конференцию по вопросам моды, потому что мы хотели узнать, как же шли дела у индустрии моды по всему миру, а также, чтобы вдохновить наших зрителей и слушателей", — отметила руководитель по маркетингу торгового центра "Spice" Линда Калниня.

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Международная исследовательская компания Kantar TNS в эти месяцы внимательно следила за изменениями покупательских привычек людей в Латвии и мире. Во время исследования выяснилось, что значительную часть жителей Латвии этот кризис однозначно выбил из равновесия, к тому же многие по-прежнему ощущают его влияние. Многие респонденты признались, что испытывают беспокойство по поводу экономической ситуации в стране, тем не менее большинство из них не изменили свои финансовые привычки и в целом предпочли бы делать покупки лично, а не в интернете, поскольку торговые комплексы играют все более важную роль в жизни людей в том числе как центры развлечений и отдыха.

Одним из главных спикеров конференции была корреспондент Vogue Business Лора Гильбо — она рассмотрела разные способы влияния кризиса на индустрию моды и то, как представителям отрасли успешнее адаптироваться к новой ситуации в мире. "Пандемия — это не то же самое, что война, но она имеет такие же экономические последствия. Дизайнерам впредь надо быть более чуткими и вкладывать в свои работы добавленную стоимость, а также с помощью своего дизайна предлагать людям отвлечься от повседневных забот. Адаптироваться придется также устроителям недель моды и торговцам — цифровые решения были популярны еще до пандемии, а сейчас они будут играть еще большую роль в развитии отрасли и ее будущем. Этот кризис усилит значение местного рынка, и это станет еще более важным для модных брендов", — отметила Лора Гильбо.

На значение местных дизайнеров обратил внимание также архитектор брендов, профессор Филипп Михайлович, который указал, что у латвийских дизайнеров сейчас имеются отличные возможности для продажи своего дизайна по всему миру, но он подчеркнул, что, чтобы пробиться на мировой рынок моды, дизайнерам надо быть аутентичными. "Не старайся подстраиваться под всех — будь искренен с собой", — вот совет Филиппа Михайловича латышским дизайнерам. В своем выступлении он затронул также некоторые проблемы мира моды: "Нам надо притормозить — 6 коллекций в год слишком много! Дизайнерам надо сконцентрироваться на качестве, а не на количестве. К тому же на модных показах больше внимания следует уделять молодым дизайнерам — это для них отличный способ быть замеченными". Профессор считает, что сейчас индустрии моды следует сконцентрироваться на создании устойчивых и этичных цепей поставок, а также надо поддерживать и гордиться местными дизайнерами.

И Лора Гильбо, и Филипп Михайлович подчеркнули, что устроителям недель моды придется вносить большие изменения, чтобы приспособиться к новой ситуации в отрасли. С точки зрения организаторов модных показов эту тему рассмотрела Елена Страхова, президент Федерации моды Балтии и главный продюсер Riga Fashion Week: "Хотя эпидемиологическая ситуация в Латвии была не столь острой, как в других странах мира, латвийский рынок очень лимитирован, поэтому у дизайнеров из-за нехватки ресурсов не будет возможности использовать масштабные технологии, как это делают всемирно известные бренды".

Как отметили и другие выступающие, и Елена Страхова, кризис высветил многие проблемы индустрии: "Эта пандемия — самое подходящее время, чтобы упорядочить ситуацию в отрасли моды и услышать требования дизайнеров. Следует учитывать также, что многие дизайнеры в этом году не будут участвовать в модных показах, поскольку это большие инвестиции. Мы также будем смотреть, сможем ли позволить себе устраивать столь большие модные показы, как раньше. Скорее всего, количество гостей будет меньше, к тому же будет нелегко соблюдать социальное дистанцирование, одновременно сохраняя атмосферу модного показа, но я знаю, что наша команда с этим справится. Мы станем еще более ответственными, еще более устойчивыми и еще более дигитализированными".

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Главный редактор журнала L'Officiel Baltic и web-платформы Лига Земтуре также отметила значение цифровых решений: многие бренды сейчас выбирают стратегию повышения цен и качества своих коллекций, чтобы люди более тщательно обдумывали свои покупки и покупали долговечные товары на длительный период времени. К тому же все больше брендов начинают придерживаться создания дизайна в своем темпе, с чем согласен и Филипп Михайлович. Говоря о журнале и латвийском рынке дизайна, Лига Земтуре призналась: "L’Officiel также адаптируется к ситуации и цифровым решениям. В действительности в онлайн-среде можно осуществлять много такого, что невозможно в печатном формате. Несмотря на это, печатные журналы все же обладают особым очарованием, заменить которое невозможно, но надо идти в ногу со временем. Дигитализация — это мгновение, когда латвийская мода может выйти в мир, для наших дизайнеров это отличная возможность завоевать мировое признание. Поэтому я говорю — давайте будем креативными, будем двигаться в дигитальном направлении и использовать это время на благо себе и всей экономики страны".

Во второй части конференции слово было предоставлено лучшим дизайнерам и художникам моды Латвии, что позволило слушателям взглянуть на мир моды с творческой точки зрения. Основатель объединения дизайнеров MAREUNROL’S и художник моды Роланд Петеркопс рассказал, что кризис указал на многие неясные моменты в индустрии моды: "Я заметил, что большинство людей не понимают, как создается дизайн, как формируется цена продукта. На моде лежит ответственность быть своего рода учителем, модератором, пытающимся привести человека к новой красоте, которая в этот момент кажется уродливой и непонятной. Мы привыкли требовать ответа у должностных лиц, но пришло время художникам взять на себя ответственность и почувствовать, что местные жители понимают, что означает язык дизайнеров и моды".

В свою очередь Алисе Траутмане-Узунер, соучредитель Dreems NYC и дизайнер бренда Narciss, высказала мнение, что переживут последствия коронавируса и сохранят конкурентоспособность бренды с историей, аутентичным содержанием и долговечным дизайном. Она также опровергла критику по поводу использования цифровых решений в моде: "Цифровая коммуникация ни в коей мере не делает бренды менее аутентичными. Меняется только форма коммуникации, и не стоит бояться дигитализации. Многие успешные предприятия рождались в условиях кризиса. Обратного пути к нормальному больше нет, единственный правильный путь — двигаться вперед".

Похожего мнения придерживается также дизайнер обуви Элина Добеле: "Людям всегда нужны будут красивые вещи. Больше всего радости мне доставляет то, что это будут не просто красивые, но и долговечные вещи, они будут содержать добавленную стоимость и мысль. Качественный дизайн всегда будет выше разных переменчивых тенденций".

Из Лос-Анджелеса к конференции присоединилась одна из известнейших латвийских моделей — Гинта Лапиня. Она рассказала о том, как кризис повлиял на будни моделей: "Для индустрии моделей это было интересное время. В фотосессиях участвуют всего несколько человек, или же сами модели проводят фотосессии из своего дома. Модели должны быть разносторонними — надо уметь самим краситься, укладывать волосы и делать хорошие снимки, — чтобы в этих обстоятельствах быть конкурентоспособными".

Поэтому в рамках конференции руководитель продаж и локального рынка Baltika Latvija Евгений Козлов и дизайнеры Мария Хелена Ягере и Трина Кайва продемонстрировали, что сейчас в фокусе находится дигитализация различных процессов, и дигитальные решения уже в наши дни помогают облегчить будни как продавцов и покупателей, так и дизайнеров. Пользуясь специально созданной е-платформой, к примеру, если конкретный товар не доступен на месте в магазине, клиент получает возможность сразу купить его в электронной форме, произвести оплату на месте и получить доставку, таким образом не обременяя себя походом в другой магазин. В свою очередь для продавца это значит одним довольным клиентом больше.