Праздничный наряд: советы стилиста, как сделать правильный выбор

Уже совсем скоро Рождество и Новый год — в последние дни 2019 года хочется выглядеть особенно неотразимо. Как сделать так, чтобы ваш праздничный наряд был по всем параметрам на 10 баллов? Стилист Светлана Едчика раскрывает читателям DELFI Woman секреты новогоднего образа и нюансы, которые могут подпортить настроение.

Платье

Выбор платья зависит от того, где вы планируете отмечать зимние праздники, ведь вариантов может быть много: дома, в гостях или в ресторане. Место — это важный пункт, от которого вы должны отталкиваться в выборе наряда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Фотограф Латвия (@dia6ka_photo) 15 Дек 2019 в 12:15 PST

Кафе, ресторан: выбираем яркие наряды, любого цвета. Сейчас очень актуальны платья с пайетками и платья в темных тонах с прошитой золотой или серебряной нитью. Такие платья напоминают визуально звездное небо, они всегда шикарно смотрятся и делают образ ярким. Но следует помнить о том, что любые пайетки могут увеличить вас в размере. Иногда в примерочной этого не видно, но на фото с вашего торжества вы это заметите.

Дома, в гостях: празднование дома подразумевает под собой то, что мы, скорее всего, будем носить платье без обуви. Поэтому этот нюанс должен быть учтен. На такие вечеринки лучше одевать платья, которые будут уютны и комфортны, а также будут красиво смотреться без каблука.

Сюда можно отнести легкие шифоновые платья. Шифон носят зимой? Да, шифон очень даже носят зимой, зимние шифоновые платья отличаются от летних цветом только цветом. Цвет должен быть приглушенным или темным, может быть мелкой или средней величины принт.

Еще один из трендов этого сезона — это тотал блэк. Что это значит? Это когда весь образ в черном цвете. Но такой образ обязательно надо обыгрывать аксессуарами. Иначе он может стать очень скучным на вашем торжестве.

Бижутерия



Иногда бижутерией можно вытянуть весь образ и сделать его более праздничным либо более женственным или серьезным, поэтому аксессуары — один из важнейших элементов в вашем образе, особенно если вы собираете образ на выход. Вот несколько секретов, как правильно подбирать бижутерию к праздничному образу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jelena Korolova (@jelenakorolova) 10 Июн 2019 в 3:25 PDT

Для составление праздничного комплекта рекомендуется использовать бижутерию среднего или крупного размера, поскольку аксессуары маленького размера могут потеряться на фоне нарядного платья.

Очень важно, чтобы ваша бижутерия не была комплектом, то есть сеты из серег, колье и кольца сейчас неактуальны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ELVIRA MIHAYLOVA (@ratherbells) 27 Окт 2019 в 2:21 PDT

Выбирайте бижутерию, опираясь на единый цвет метала, все остальное — ваша фантазия. Чем акцентнее будут ваши аксессуары, тем ярче будет образ.

Сумочка

Сумочку подбирайте под цвет вашей одежды или под цвет вашей бижутерии. Также в выборе сумочки можно отталкиваться от цвета сапог. Но желательно, чтобы цвет вашей сумочки или клатча не совпадал на 100% с цветом вашей обуви. Сумочка должна быть на тон или на пару тонов светлее либо темнее. Например, если у вас шоколадного цвета обувь, то вы можете добавить в комплект бежевую сумочку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Твой личный стилист Светлана (@jodcikastyle) 17 Дек 2019 в 9:22 PST

Исключением этого правила является черный цвет — к черной сумочке вы можете запросто приобрести черные туфли или полусапожки, но в таком случае не забывайте про яркую бижутерию, иначе образ может стать слишком скучным и совсем ненарядным.

Чем больше вы продумываете мелочей в образе, тем дороже он будет смотреться. Поэтому уделите отдельное внимание аксессуарам и тогда вы будете выглядеть безупречно!