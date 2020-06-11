Шесть идей, как составить летний офисный дресс-код

Хотя корпоративный стиль все чаще становится более свободным, выбор подходящей одежды для жаркого дня может оказаться хлопотным. Консультанты по стилю VAN GRAAF подготовили шесть советов, которые помогут упростить этот процесс.

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Юбки и платья



Свободно ниспадающие платья и юбки создадут летнее настроение и позволят легче пережить городскую духоту. К тому же, комбинируя эту одежду с жакетами или блузками, можно создать и образы, которые подойдут деловой даме. Белое хлопчатобумажное платье миди не утратит своей актуальности и через несколько лет, позволяя чувствовать себя женственной.

Составленные комплекты

Актуальные в последние годы co-ords или составленные комплекты одежды могут быть из самых разных материалов и разного кроя, и зачастую могут отлично подойти для жаркой погоды. К тому же нижняя часть комплекта — юбка или брюки — вместе с подходящим жакетом создадут соответствующий корпоративной среде образ. Главное убедитесь, что в состав материала входят лен или хлопок, чтобы комплект был свободного кроя.

Жакет

На нашей географической широте без куртки вечером не обойтись даже в самый жаркий день, поэтому у многих дам с собой всегда есть жакет или легкая куртка. Лучше всего пережить жару снаружи и прохладный воздух от кондиционеров в помещениях, а также прохладу летним вечером позволит столь актуальный сейчас жакет стиля оверсайз.

Колготки — да или нет?

В уставе многих компаний говорится, что колготки на предприятии следует носить обязательно, поэтому для части дам ответ был известен заранее. В свою очередь тем, кому работодатель предоставляют свободу выбора, надевать колготки или нет, следует понять, будут ли они чувствовать себя без них комфортно и удобно. Если колготки желательны или обязательны в рабочей среде, то летом лучше выбирать как можно более удобные и тонкие, с меньшим количеством DEN.

Укороченные брюки

Брюки укороченной длины в этом году актуальны самой разной формы, не только костюмные брюки или джинсы привычной короткой длины или длины cropped, но также в стиле colutte или широкие брюки, которые в нынешнем сезоне доступны из разных материалов, предоставляя возможность легко подобрать их как для свободного времени, так и для корпоративной среды.

Легкая обувь

Удобная летняя обувь станет решающей для того, чтобы выдержать летнюю жару. Рекомендуется выбирать обувь из настоящей кожи или кожзаменителя хорошего качества. Сейчас актуальна обувь на низком каблуке, которая сделает передвижение по городу более удобным. Подойдут и так называемые шлепанцы или тапки slip on, в нынешнем сезоне доступные очень официальной формы.