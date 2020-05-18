Трикини и стразы. Коронавирус превратил защитные маски в модный аксессуар

Защитные маски для лица во время пандемии коронавируса стали необходимостью: во многих странах и регионах они стали обязательными в общественных местах. Но теперь маски также превращаются в аксессуар, который помогает людям выглядеть модно в любой ситуации — как на официальном мероприятии, так и на пляже.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

"Сейчас все носят маски, в том числе и модельеры. Это уже необходимый модный атрибут", — говорит Энджел Обаси, которая ведет популярный экаунт о моде Styleconnaisseur в "Инстаграме".

Когда пандемия только начиналась, Обаси опубликовала несколько снимков, на которых она была в маске, сочетающейся с ее костюмом. Так она оделась, чтобы виртуально побывать на свадьбе друзей в Zoom. В "Твиттере" эти фотографии получили более 100 тысяч лайков.

Обаси рассказала Би-би-си, что эту маску она использовала еще несколько раз, поскольку она "лучше всего подходит к моему стилю и, разумеется, помогает моей безопасности".



Разумеется, Энджел Обаси — не единственная, кто хочет защитить себя от опасности заражения коронавирусом и одновременно выглядеть модно.



Политическая мода



Высокопоставленные чиновники и знаменитости также начали подбирать для официальных мероприятий маски к своим костюмам.

В том числе в подходящей к костюму маске неоднократно появлялась спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. За это бывшая госсекретарь Хилари Клинтон назвала Пелоси "лидером большинства в палате [представителей], а также цветовой координации между маской и брючным костюмом".

За прошедший месяц Пелоси продемонстрировала сразу несколько вариантов сочетаний масок и костюмов.



Президент Словакии Зузана Чапутова получила много лестных отзывов в социальных сетях за удачное сочетание маски и костюма на официальном мероприятии. Один из пользователей соцсетей назвал модное решение Зузаны Чапутовой "короной наших дней".





С ростом популярности такого модного решения многие дизайнеры присмотрелись к этому тренду — и теперь к выпускаемой одежде предлагают соответствующую маску.



Варианты для пляжа



Модный дом Givenchy выпустил бейсболку, к которой крепится маска. Такой модный сет стоит 425 фунтов стерлингов (518 долларов США).

А итальянский дизайнер Тициана Скарамуццо, владелица марки Elexia Beachwear, в мае выпустила новую интерпретацию комплекта, получившего название "трикини": бикини плюс маска.



В США магазин Room Shop Vintage начал продавать топы и подходящие к ним маски после того, как глава отдела производства показала владельцам магазина несколько снимков с таким сочетанием маски и топа.

"Я посмотрела на образцы и загорелась этой идеей, — говорит сооснователь Room Shop Vintage Шелли Хорст. — Наш сет из маски и топа встретили прекрасно. Покупателям очень понравилось это сочетание. Подходящая под топ маска становится нескучным и даже экстравагантным предметом гардероба. И это очень важно в такое непростое и тревожное время", — говорит Шелли Хорст.

По словам Шелли Хорст, мода на маски, сочетающиеся с нарядами, в ближайшее время не уйдет.



"Вскоре людям понадобится по несколько масок на смену, особенно когда все начнет постепенно открываться. Иметь маску, которая сделана точно из такого же материала, как и ваш наряд, — очень занятное модное решение. Но скоро будет актуальным и просто подбор маски к одежде по цвету. Мы все привыкнем, что при планировании нашего наряда всегда придется выбирать, какую маску надеть", — говорит она.





Популярным становится не только тренд сочетать маски с одеждой по цвету и материалу. Многие дизайнеры создают невероятно гламурные маски, украшенные, например, стразами.





Создательница таких ярких масок из Нигерии Сефия Дьеджомоа в интервью агентству Рейтер сказала, что пандемия никак не должна мешать ее чувству стиля. "Когда вы появляетесь в стильной маске — или с таким аксессуаром, как этот, пропадает чувство, что мы на войне. Все кажется веселее", — говорит она.

