Трикини и стразы. Коронавирус превратил защитные маски в модный аксессуар
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Защитные маски для лица во время пандемии коронавируса стали необходимостью: во многих странах и регионах они стали обязательными в общественных местах. Но теперь маски также превращаются в аксессуар, который помогает людям выглядеть модно в любой ситуации — как на официальном мероприятии, так и на пляже.

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"Сейчас все носят маски, в том числе и модельеры. Это уже необходимый модный атрибут", — говорит Энджел Обаси, которая ведет популярный экаунт о моде Styleconnaisseur в "Инстаграме".

Когда пандемия только начиналась, Обаси опубликовала несколько снимков, на которых она была в маске, сочетающейся с ее костюмом. Так она оделась, чтобы виртуально побывать на свадьбе друзей в Zoom. В "Твиттере" эти фотографии получили более 100 тысяч лайков.

Обаси рассказала Би-би-си, что эту маску она использовала еще несколько раз, поскольку она "лучше всего подходит к моему стилю и, разумеется, помогает моей безопасности".

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Публикация от Angel Obasi (@styleconnaisseur) 25 Апр 2020 в 10:17 PDT


Разумеется, Энджел Обаси — не единственная, кто хочет защитить себя от опасности заражения коронавирусом и одновременно выглядеть модно.

Политическая мода


Высокопоставленные чиновники и знаменитости также начали подбирать для официальных мероприятий маски к своим костюмам.

В том числе в подходящей к костюму маске неоднократно появлялась спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. За это бывшая госсекретарь Хилари Клинтон назвала Пелоси "лидером большинства в палате [представителей], а также цветовой координации между маской и брючным костюмом".

За прошедший месяц Пелоси продемонстрировала сразу несколько вариантов сочетаний масок и костюмов.

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Публикация от V.I.PRINCESS (@v.i.princess.ec) 17 Май 2020 в 8:05 PDT


Президент Словакии Зузана Чапутова получила много лестных отзывов в социальных сетях за удачное сочетание маски и костюма на официальном мероприятии. Один из пользователей соцсетей назвал модное решение Зузаны Чапутовой "короной наших дней".

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Публикация от Zuzana Čaputová (@zuzana_caputova) 21 Мар 2020 в 7:37 PDT
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Публикация от Zuzana Čaputová (@zuzana_caputova) 9 Май 2020 в 4:16 PDT


С ростом популярности такого модного решения многие дизайнеры присмотрелись к этому тренду — и теперь к выпускаемой одежде предлагают соответствующую маску.

Варианты для пляжа


Модный дом Givenchy выпустил бейсболку, к которой крепится маска. Такой модный сет стоит 425 фунтов стерлингов (518 долларов США).

А итальянский дизайнер Тициана Скарамуццо, владелица марки Elexia Beachwear, в мае выпустила новую интерпретацию комплекта, получившего название "трикини": бикини плюс маска.

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Публикация от Elexia Beachwear (@elexia_beachwear) 1 Май 2020 в 2:33 PDT


В США магазин Room Shop Vintage начал продавать топы и подходящие к ним маски после того, как глава отдела производства показала владельцам магазина несколько снимков с таким сочетанием маски и топа.

"Я посмотрела на образцы и загорелась этой идеей, — говорит сооснователь Room Shop Vintage Шелли Хорст. — Наш сет из маски и топа встретили прекрасно. Покупателям очень понравилось это сочетание. Подходящая под топ маска становится нескучным и даже экстравагантным предметом гардероба. И это очень важно в такое непростое и тревожное время", — говорит Шелли Хорст.

По словам Шелли Хорст, мода на маски, сочетающиеся с нарядами, в ближайшее время не уйдет.

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Публикация от Room Shop (@roomshopvintage) 16 Май 2020 в 9:02 PDT
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Публикация от Room Shop (@roomshopvintage) 14 Май 2020 в 11:13 PDT
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Публикация от Room Shop (@roomshopvintage) 17 Май 2020 в 5:53 PDT


"Вскоре людям понадобится по несколько масок на смену, особенно когда все начнет постепенно открываться. Иметь маску, которая сделана точно из такого же материала, как и ваш наряд, — очень занятное модное решение. Но скоро будет актуальным и просто подбор маски к одежде по цвету. Мы все привыкнем, что при планировании нашего наряда всегда придется выбирать, какую маску надеть", — говорит она.

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Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 1 Апр 2020 в 6:19 PDT


Популярным становится не только тренд сочетать маски с одеждой по цвету и материалу. Многие дизайнеры создают невероятно гламурные маски, украшенные, например, стразами.

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Публикация от МАСКИ ЗАЩИТНЫЕ МНОГОРАЗОВЫЕ (@mex_and_stuff) 16 Май 2020 в 1:53 PDT
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Публикация от KADIAN NICÈLY (@kadiannicelyexclusive) 17 Май 2020 в 11:15 PDT


Создательница таких ярких масок из Нигерии Сефия Дьеджомоа в интервью агентству Рейтер сказала, что пандемия никак не должна мешать ее чувству стиля. "Когда вы появляетесь в стильной маске — или с таким аксессуаром, как этот, пропадает чувство, что мы на войне. Все кажется веселее", — говорит она.

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Source

BBC News Русская служба

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BBC News Русская служба

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