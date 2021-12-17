Сохранить лицо. Почему балаклава стала главным трендом года

"Криминальная история" банданы началась с банальных грабителей и уличных банд, а продолжилась в сфере "идейной преступности". На кадрах телевизионной хроники можно увидеть, что члены запрещенных организаций — "Черного сентября", Ирландской республиканской армии или баскской ЭТА совершали свои теракты в балаклавах, причем не только черных, но и, например, в зеленых (национальный цвет Ирландии).

Следом за телевизором бандиты в балаклавах попали и в кино — например, они фигурирует в "Собственности дьявола" (1997 год) или в "Мюнхене" (2005 год), где завязка сюжета — кровавый теракт, устроенный "Черным сентябрем" на Олимпиаде 1972 года. Определенную "пропаганду" аксессуару создали и фильмы о средневековых японских шпионах-ниндзя: костюмеры киностудий часто надевали на этих персонажей нечто вроде балаклавы.

Довольно близка к криминальной и радикальной культура футбольных фанатов. В определенных случаях (например, на массовую драку с группировкой болельщиков другой команды: в России такие поединки "стенка на стенку" называли "махач") они тоже надевали балаклавы. Цель прежняя — избежать преследования со стороны правоохранительных органов.

В свою очередь оперативники идут на опасные задания и участвуют в видеосъемке следственных мероприятий в балаклавах, чтобы избежать возможной мести со стороны пока еще остающихся на свободе соучастников задержанных преступников или членов террористических группировок. Балаклава превращается в часть имиджа некоторых заметных деятелей контркультуры и радикальных активистов. Самый, пожалуй, известный подобный персонаж — "новый Че Гевара" Субкоманданте Маркос, он же Субкоманданте Галеано (настоящее имя — Рафаэль Себастьян Гийен Висенте), леворадикальный философ, идеолог Сапатистской армии национального освобождения, инициатор индейского восстания 1994 года в штате Чьяпас (Мексика), постоянно ходит в балаклаве с отверстиями для глаз и рта и защитном кепи поверх нее.

Цветные балаклавы участниц российской панк-группы Pussy Riot мелькали на главных мировых телеканалах после скандальной акции группы в храме Христа Спасителя в 2012 году. После осуждения исполнительниц судом британский модельер Гарет Пью снял черно-белый ролик, в котором свою поддержку активисткам выразили Кейт Мосс, Вирджил Абло, Мишель Лами, Мэтью Уильямс, Крис Саттон, Вэл Гарланд, Джайлс Дикон, Ник Найт и другие деятели модной индустрии и знаменитости. Все они надели для съемок черные балаклавы.

Наконец, балаклавы носят и самые условно безобидные правонарушители — граффитисты. Безудержная креативность заставляет их превращать свои маски, изначально предназначенные для сокрытия личности от все тех же правоохранителей, в своеобразное проявление индивидуальности: они украшают балаклавы вышивками и аппликациями, брошами, значками. Впрочем, самый известный в мире граффитист Бэнкси носит простую черную балаклаву.

Звезда эстрады





Связь с уличной субкультурой (и в определенной степени с ее криминальной стороной) — важная этико-эстетическая часть идеологии хип-хопа и рэпа. В какой-то момент рэперам для маркирования своей принадлежности к этой субкультуре стало недостаточно приспущенных джинсов, броских бейсболок и толстенных золотых цепей, и они примерили балаклавы. В отличие от уличных гангстеров из гетто — вполне легально.

Рэперскую моду на балаклавы (как, кстати, и многие другие тренды) запустил хип-хоп исполнитель и дизайнер Канье Уэст. В 2012 году он выступал с концертами в Атлантик-Сити и появлялся на публике в броско украшенной маске, полностью скрывавшей его лицо. Его коллега A$AP Rocky пришел на показ коллекции Y-3 осень-зима 2013-2014 в черной балаклаве с прорезью для глаз: по версии музыканта, таким образом он не просто оригинальничал, а скрывался от папарацци и навязчивых поклонников.

Практически все, что затевает Канье Уэст, становится трендом, поэтому следом за ним в балаклавы облачились и другие рэперы и хип-хоперы: Tyga, Playboi Carti, Трэвис Скотт, Drake. Карди Би надела эксцентричный алый костюм с балаклавой на бал Met Gala в 2019 году. Рианна выбрала балаклаву Gucci, чтобы скрыть лицо на фестивале Coachella-2018. Певица Билли Айлиш красуется в маске с логотипами Gucci на фото в своем Instagram.

В сентябре 2021 года бывшая жена Канье Уэста, звезда реалити-шоу и одна из самых заметных селебрити в мире Ким Кардашьян появилась на балу Met Gala с ног до головы затянутая в черную кожу: в тренче, ботфортах на шпильках, перчатках и практически глухой кожаной балаклаве, закрывающей все лицо. По мнению экспертов моды, ее впечатляющий выход спровоцировал резкий рост популярности балаклавы как актуального аксессуара.

Самая модная маска





Большую часть своего существования балаклава была предметом утилитарным, ее выпускали или производители нижнего белья и трикотажа, или изготовители спортивной экипировки. Но интерес к лыжной маске со стороны селебритис и ее роль в качестве "протестного аксессуара" не могли не привлечь к ней внимание дизайнеров и модельеров. Сначала это были бренды, ориентированные на sport chic и рэперскую субкультуру: BAPE, C.P. Company, Nike, Off-White. Затем из street wear балаклава "поднялась выше", оказавшись в коллекциях Gucci (именно там ее заметила Рианна), Raf Simons, Marine Serre.

В 2021 году лыжные маски — закрытые частично или полностью — стали хитом уже у таких апологетов luxury, как Lanvin, Dior, Fendi. Есть балаклавы у Burberry (в фирменную бежевую клетку) и у Givenchy (дизайнер этого бренда Мэтью Уильямс украсил маски мехом, козырьками, стилизованной короной и даже рогами).

Другие марки прослеживают спортивное и анархистское "прошлое" балаклавы. Миучча Прада выпустила в коллекции Miu Miu по-горнолыжному яркие маски с дополнительными съемными деталями. Провокатор Демна Гвасалия, дизайнер Vetements, надел на моделей для съемок лукбука классические "гангстерские" черные балаклавы, напоминая своим поклонникам про "ад, в котором мы все живем" — намекая, вероятно, на политические сложности в мире и пандемию, уже второй год заставляющую весь мир носить маски.

Впрочем, оптимизм или пессимизм — это вопрос личного отношения. Балаклава может и поднимать настроение, если выбрать интересный дизайн. Ольга Никич, дизайнер, находит, что балаклавы вполне могут выполнять роль защитной маски и броского акцента одновременно.