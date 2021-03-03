4 совета, как решиться на сексуальные ролевые игры и какие попробовать первыми

Есть ли у вас сексуальная фантазия, которую вы хотели бы воплотить в жизнь? А разыграть сексуальные роли? Сексуальной ролевой игре нельзя научиться — ее нужно пережить самому: важно понять, что именно заводит вас и партнера, а затем преодолеть неловкость и смущение. О том, как это сделать и с каких игр начать, рассказывает в своем блоге в Instagram психолог, сексолог Екатерина Иванова.

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Как решиться на ролевую игру

Если вы хотите попробовать, но никак не решаетесь на ролевую игру, воспользуйтесь следующими советами.

Поговорите об этом с партнером

Да, в сексе тоже важно общение. Может быть вы уже 100 раз фантазировала на эту тему, представляли, как это будет. Но в реальности это все же будет немного по-другому. Поэтому наберитесь смелости завести разговор на эту тему со своим партнером.

Разговоры "об этом" не должны вас пугать, поскольку их задача — помочь вам получать больше удовольствия от секса.

До того, как начать, можете попросить партнера быть аккуратным в высказываниях и не осуждать, если он с вашим мнением не согласится.

Помните, это нормально, если ваши фантазии кажутся вам странными⠀

Одна из главных причин, почему многие люди не спешат экспериментировать с ролевыми играми — стыд. Мы боимся, что нас посчитают ненормальными или слишком пошлыми из-за наших фантазий. Но это неправильный подход. Не забывайте, что фантазии — это не реальность. А ролевые игры — это инструмент изучения бессознательных желаний друг друга. И установление доверительной и безопасной атмосферы.

Не позволяйте потенциальной неловкости сбить вас с толку⠀

Это игра, и чувствовать себя поначалу глупо или неловко — это нормально. Главное — получать удовольствие.

Секс не терпит звериной серьезности. Так что если вдруг становится смешно — смейтесь, но так, чтобы случайно не обидеть партнера.

Будете переживать по поводу поддержания "соответствующего настроения", не сможете расслабиться. Напряжение и оргазм — злейшие враги друг друга. Вы ведь не этого хотите?⠀

Вы — не актеры! И если вам нужно отдохнуть от роли (в прямом и переносном смысле), просто скажите об этом. Ничего страшного.

Самое сложное в ролевой игре — это позволить себе быть свободным. Откиньте все свои социальные роли, звания, регалии. К ним вернетесь позже. А сейчас балуйтесь, притворяйтесь, воображайте и мечтайте.

Заранее обговорите то, как будете вести себя после игры⠀

Это нормально — чувствовать себя уязвимым после ролевой сцены. Разные люди хотят после ролевой игры разного. Кто-то обниматься, кто-то убежать в свое пространство, чтобы прийти в себя, поэтому заранее обсудите этот момент и не забудьте обменяться впечатлениями.

С каких игр начать

Если вы готовы к реальным действиям, но не знаете, с чего начать, вот несколько идей для вдохновения.

Начальник и подчиненный

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Ролевая игра часто опирается на нарушение табу и создание динамики власти. Кто именно будет главным, решать вам. Так же, как и то, что станет поводом для секса — просьба о повышении зарплаты, наказание за опоздание или совместная работа над ошибками в отчете.

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Если вы хотите по-настоящему прочувствовать "офисные вибрации", возможно, стоит покинуть кровать и попробовать заняться сексом на письменном столе. Главное уберите подальше ноутбук и острые карандаши во избежание несчастного случая.

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Горничная или дворецкий

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Эта ролевая игра — настоящая классика. И если вы с партнером давно хотели попробовать себя в роли доминанта и сабмиссива, то это отличный сценарий для первого раза. Вашего партнера может заводить униформа горничной и ее игривые пушистые метелки. А может вы давно мечтаете обладать мистером Проппером? Тут главное договориться.

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Массажист и клиент

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Учитывая, что даже обычный массаж может возбудить некоторых людей, перспектива его плавного перехода в секс кажется довольно интригующей.

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Врач и больной

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Такой сценарий ролевой игры для двоих имеет массу вариантов. Вы притворяетесь врачом, он просит у вас взять у него "анализ спермы". Или наоборот, если он — врач, то можете назначить своей пациентке "лечение оргазмом".

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Кроме того, эротичная процедура осмотра с жалобами на "повышенную возбудимость", а также сексуальные наряды наверняка дадут "побочный эффект" проводимых процедур в виде страстного соития.

Незнакомцы

Секс с новым человеком может стать весьма распространенной фантазией в паре, особенно, когда вы уже долго в отношениях друг с другом. Так почему бы не поиграть в "случайную связь"? Начать игру вы можете как уже в спальне, так и на улице. Пофлиртуйте, пригласите к себе на чай!

Вот увидите, упражнение в соблазнении и такая игра могут сильно завести вас и сделать секс таким же горячим, как в первые месяцы знакомства.

Какой бы вариант вы не выбрали, помните, что потом обязательно стоит обменяться впечатлениями.