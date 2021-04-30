А где мой оргазм? Советы сексолога, как отключить голову в постели

"Голова, конечно, не радио, на котором можно нажать кнопку, и все мешающие голоса затихнут, или еще лучше включить музыку, которая настроит на нужный лад, но можно развить способность концентрироваться", — уверена психолог-сексолог Мария Бель. О причинах отсутствия оргазма и возможных решениях ситуации она рассказывает в своем блоге в Instagram.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Причины отсутствия оргазма у женщины могут быть как физиологические, так и психологические. С физиологическими все гораздо проще, чаще там просто не хватает знаний. А вот с причинами, которые идут из головы, справиться самостоятельно гораздо сложнее и требуется помощь специалиста.

Психологические причины отсутствия оргазма

1. Проблемы в отношениях, постоянные конфликты. Это в первую очередь отражается на сексе. В таком случае снижается желание, начинаются проблемы с возбуждением, и, конечно же, с оргазмами.

⠀

2. Недоверие к партнеру. Для многих девушек оргазм — это как полностью открыться перед партнером, что очень сложно сделать, если не доверяешь ему.

3. Посторонние мысли, не позволяющие погрузиться в процесс, расслабиться.

⠀

4. Страх быть отвергнутой или потерять контроль. Может быть связан с прошлым негативным опытом, когда девушка влюблялась, теряла контроль и ее бросали. Теперь она любую потерю контроля считает слабостью, в том числе и оргазм.

⠀

5. Страх привязаться к партнеру и быть от него зависимой.

⠀

6. Страх наступления беременности, инфекции, передаваемые половым путем, что ведет к напряжению и невозможности расслабиться

⠀

6. Чувство вины из-за того, что не может испытать оргазма. Особенно актуально, когда мужчина воспринимает женский "вагинальный" оргазм как трофей и настаивает на нем.

⠀

8. Негативные сексуальные установки. Нет, это не о том, как выглядеть, чтобы быть сексуальной, и даже не о том, как себя подать. Это о том, что сексуальность внутри, и у нее есть своя психология. То, как девушка относится к сексу, какие у нее убеждения по поводу него, какие ассоциации с сексуальной женщиной. Если ассоциации с девушкой легкого поведения или еще хуже, то мозг просто не разрешит быть такой.

9. Сексуальные контакты с несексуальными целями. Сложно получить оргазм, если спишь с мужчиной не потому, что к нему влечет, а потому что он айфон подарил.

⠀

10. Сексуальные травмы. Например, насилие.

Учимся концентрироваться



У большинства женщин нет никаких проблем с оргазмом, а есть проблемы в голове. Чтобы научиться концентрироваться или, как модно говорить, быть здесь и сейчас, полностью в процессе, нужно просто переводить фокус на свои ощущения. Есть достаточно простая практика, которая поможет этому обучиться.

Каждый день надо минут 10-15 концентрироваться на каком-то процессе и быть только в нем. Причем это может быть абсолютно привычное для вас действие. Например, когда вас принимаете душ. Чувствовать каждую капельку воды, слушать ее шум, ощущать как пена стекает по вашей спине. Любое прикосновение как собственное, так и посторонних предметов, не должно остаться без внимания. Можно считать, что определенный уровень достигнут, когда кто-то, например, постучится в дверь, а вы все равно останетесь в процессе.

⠀

Так вы разовьете свой навык концентрации, который очень поможет потом во время секса. Будет значительно легче фокусироваться на своих ощущениях, а не на том, что на работе не сдан отчет, завтра нужно отвезти машину в ремонт, ребенок плохо себя ведет, да и вообще партнер сейчас делает все не так.

⠀

Но бывает, что во время секса бытовые вопросы не особо беспокоят. Вроде все мысли о сексе, но какие… "Блин, смазки что-то недостаточно. Поза неудобная, сказать об этом или промолчать? Надо было ноги побрить. А может в следующий раз прелюдию подольше сделать, а то слабо возбудилась. А где мой оргазм?".

⠀

А действительно где? Оргазм — это пик наслаждения, и чтобы он произошел, надо это наслаждение насобирать. Ну как то сложно это сделать при таких мыслях. Поэтому первое — учимся концентрироваться. Второе — занимаемся сексом только при возбуждении. Потому что именно когда вас накрывает желание, уже никакие другие мысли в голову просто не полезут.