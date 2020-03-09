Бабушка в 40 лет: ученые выяснили, чем женщинам грозит отказ от секса

Регулярная половая жизнь задерживает наступление менопаузы на долгие годы, выяснили британские специалисты. Быть замужем или даже просто иметь партнера при этом необязательно.

Регулярная половая жизнь позволяет женщинам отдалить менопаузу на десять лет, выяснили исследователи из Университетского колледжа Лондона. При этом даже не обязательно иметь партнера. Работа была опубликована в журнале Royal Society Open Science.

Менопаузой называют последнюю менструацию, которая произошла в ходе самостоятельной работы яичников. Естественная менопауза связана с возрастным истощением запаса фолликулов в яичниках. Она обычно наступает в возрасте от 45 до 55 лет. В случае наступления менопаузы до 40 лет говорят о синдроме истощения яичников.

Сегодня самое популярное объяснение наступления менопаузы у человека — "гипотеза бабушки".

Биологи предполагают, что женщины живут дольше, чем могут размножаться, чтобы помочь детям растить внуков, тем самым постоянно ретранслируя собственные гены. Также есть мнение, что менопауза вызвана эволюционной случайностью или "несоответствием", возникшим из-за изначально более короткой продолжительности жизни человека.

Ранее ученые уже обращали внимание, что у женщин в браке менопауза наступает несколько позже. Они связывали это как с физиологическими, так и с психологическими факторами. Предполагалось, что организм женщины, у которой есть постоянный партнер, "откладывает" менопаузу из-за возможности завести детей.

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С точки зрения эволюции, как считается, менопауза была сигналом к тому, что женщине больше не надо заботиться о своих детях и она может заниматься внуками. Такие физиологические изменения позволяли избежать репродуктивного конфликта между поколениями и обеспечить заботу и защиту подрастающему потомству.

Новые данные не противоречат этой версии, однако показывают, что дело отнюдь не в наличии или отсутствии мужа.

В 1996-1997 годах ученые опросили 2936 женщин в возрасте 45 лет. Те сообщили, как часто занимаются сексом (в том числе оральным) с партнером, взаимными ласками, мастурбацией. Все это классифицировалось как проявления половой жизни.

Чаще всего женщины занимались сексом или мастурбировали около раза в неделю. 64% из них отметили, что у них был секс в последние семь дней.

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Дальнейшие наблюдения за этими женщинами показали: в течение следующих 10 лет у тех, кто занимался сексом или мастурбацией раз в неделю, вероятность наступления менопаузы была на 28% ниже, чем у тех, кто им вообще не занимался. Те, у кого секс был раз в месяц, сталкивались с менопаузой в возрасте до 52 лет на 19% реже женщин, которые не занимались сексом.

Совместное проживание с партнером и даже просто его наличие никак не влияли на результаты: роль играли только сами сексуальные ощущения.

"Менопауза, конечно же, неизбежна, — говорит профессор Рут Мейс, одна из авторов исследования. — Тем не менее результаты работы показывают, что ее наступление зависит от вероятности забеременеть".

"Результаты нашего исследования показывают, что если женщина не занимается сексом и не имеет возможности забеременеть, организм не будет тратить силы на овуляцию, поскольку это бессмысленно, — добавляет доктор Меган Арнот. — Возможно, так он соблюдает некий баланс, перераспределяя энергию в другие сферы, например, в заботу о внуках".

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Существуют свидетельства и против "гипотезы бабушки". В 2008 году американские антропологи проанализировали статистические данные о судьбе матерей и бабушек из различных семей, проживавших в центральных районах Коста-Рики в период с 1500 по 1900 год. По их мнению, в пользу "гипотезы бабушки" могла бы говорить хорошая корреляция между продолжительностью жизни женщин в пострепродуктивный период и количеством внуков, рожденных ее дочерьми.

Однако картина оказалась иной: с продолжительностью жизни после менопаузы коррелировало количество детей самой женщины. Более того, чем дольше жили женщины, тем меньше внуков у них было.

Считать это стопроцентным опровержением "гипотезы бабушки", конечно, нельзя, отметили исследователи — роль могли сыграть различные неучтенные факторы. Однако это повод поставить теорию под сомнение и рассмотреть иные варианты, считают они.