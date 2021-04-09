"Давай ты помоешь посуду, а я тебе — секс". Как вернуть утраченное влечение

"В воскресенье возьми на себя детей, тогда вечером будет секс" или "Давай ты помоешь посуду, а я тебе — секс". Если мужчине нравится роль подчиненного, а женщине — доминировать, можно так играть, наверное. Но только если влечение — в наличии. А если речь о возвращении утраченного влечения, то, увы, это не сработает, уверена сексолог, психолог Анастасия Филиппова.

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"Определите для себя, что для вас — сексуальность. Только хорошо подумайте, прислушайтесь к себе. Не подменивайте стереотипами общества свои реальные мысли. К примеру, не аксиома, что сексуальность = молодость, может для ваc это и не так. Может, это чувство юмора? А может вас заводит IQ партнера? Может быть вы считаете, что сексуальность — это успешный человек?

Для хорошего секса необходимо, чтобы "пазл" сложился, тела должны "настроиться друг на друга". Большая ошибка воспринимать недовольство партнера на свой счет. К примеру, кто-то любит тактильный контакт и частые прикосновения, а кто-то — нет. И дело тут не в вас. Если вы воспримите неудовольствие партнера лично на свой счет, гармоничного взаимодействия не достичь. Поэтому не стесняйтесь спрашивать и обсуждать с партнером все, что считаете нужным.

Также в нашем сумасшедшем ритме важна не только спонтанность, но и планирование — старайтесь находить время, в которое вы сможете максимально расслабиться и не думать о посторонних вещах.

Многие путают утраченное влечение с обидой. Если женщина хочет, но обижена, задета, то мужчина доказывает женщине свою преданность, она прощает его и разрешает ему себя хотеть. Дело в том, что она и так хочет мужчину, и ее влечение никуда не девалось, ей мешала обида.⠀

Быть хорошим заботливым мужем — это прекрасно. Нежности и благодарности к нему становится больше. Но это не должно выступать в виде давления на жену и принуждению к сексу, не должно быть условием договора о сексе. Это должно быть само по себе. Понимаете?

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Иначе вместо жены, которая говорит: "Я тебя хочу, а не даю, потому что ты мало помогаешь!" вы получите жену, которая говорит: "Ты хороший, но я совсем не воспринимаю тебя как мужчину" или "Меня тошнит от секса с тобой". Хотите так?

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Секс — это сфера, в которой в браке нельзя ничего выпрашивать. Не нужно угрожать разводом или сокращением финансовых вложений, изменой на стороне или чем-то еще. Чтобы от страха соглашались на секс с вами.

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Может быть вас самих принуждение и заводит, вы чувствуете себя таким животным самцом и это кажется вам привлекательным, но вы не учитываете, что женщина находится не в возбужденном состоянии и по вашей команде она никак не может расслабиться и возбудиться. Физическое трение женщину, испытывающую неприятие, только бесит.

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Если она боится вас потерять, она может быть научится отключать голову или впадать в состояние, когда можно не чувствовать ничего, но при этом отвращение будет все равно расти.

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Запомните: для секса есть один закон — хотеть должны оба.

Если захотел один, а у второго его желание отклика не вызвало, он должен разбираться со своим желанием самостоятельно.

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Возможно ли вернуть сексуальное влечение? Да!

Прекратите для начала ходить с унылым лицом! Вы принесли цветы, и она думает, что вы хотите секс, а вы говорите, что она может лечь пораньше, у вас футбол.

Вы дарите ей белье, она спрашивает, надо ли мерить при вас, вы говорите, что нет, можно потом. Она все-таки надевает белье и выходит к вам, уверенная, что вы сейчас усадите ее на себя, но вы восхищаетесь и не трогаете. Она подходит близко и обнимает вас, а вы начинаете говорить о чем-то другом. Она прямо предлагает секс, а вы говорите, что это очень приятное предложение, но сейчас это не обязательно.

Но если женщина действительно тянется к вам с удовольствием и ожиданием, отвечайте ей горячо. В жизни обычно все происходит наоборот. Мужчина ноет, требует, угрожает, а как доходит до дела, у него уже и настроения нет — она ведь не хочет, а отказаться он не может, потому что сам же выпросил. Все вытянутое не приносит удовольствия, поэтому огня становится все меньше и меньше.

Вот вам простой, но эффективный совет — сделайте секс чуть реже, но очень качественным, и тогда он постепенно станет чаще".