"Если мы расстанемся, я не переживу". Как понять — у вас любовь или зависимость?

"Я не могу без тебя жить. Ты мне, как воздух, нужна", "Я тобою дышу", "Если мы расстанемся, я не переживу". Подобные фразы, культивируемые социумом, кинематографом, книжными романами, воспринимаются многими как сильная и настоящая любовь. Но так ли это на самом деле? Рассказывает психолог и гештальт-терапевт Елена Сидорова.

Когда человек в буквальном смысле зависит от другого, от его настроения и решений, это нарушение психики и отсутствие автономности. Откуда это берется? Из детства.

В возрасте от 0 до 3 лет все дети зависимы от матери. Они переживают нарцистическую травму и нуждаются в пестовании, обожании и безусловной любви. Ребенку в буквальном смысле необходимо прожить этот период купания в заботе и ласке, когда все его желания и потребности удовлетворяются.

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Если мама была любящая, отдающая, то ребенок, насытившись, начинает постепенно отдаляться. В три года, накупавшись в любви, ребенок начинает осознавать себя, как отдельного человека: осознанно замечает других людей, кроме мамы, переключает внимание на них, говорит "Нет", тем самым проявляя автономность и первые границы путем отрицания.

Если в возрасте от 2 до 5 лет мама была тревожная, не надежная, либо вдруг пропала из поля ребенка (пришлось уехать, резко выйти на работу, отдать на воспитание бабушке и т.д), то у малыша формируется травма. Часть личности как бы застревает в этом возрасте. Она может вызывать воспроизведение болезненных сценариев уже во взрослом возрасте.

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Таким же эффектом обладает и гиперопека матери. Повышенная тревога за жизнь ребенка формирует в нем недоверие к миру и философию "Мир опасен". Сперва малыш привязывается к матери, а затем ПРИЛИПАЕТ к кому-либо, чтобы выжить. Проигрывается знакомый страх покинутости, травма отвергнутого. У него нет понимания, что он сам способен о себе заботиться.

Посмотрите вокруг, сколько взрослых людей бессознательно, из-за внутреннего страха быть одним вынуждены терпеть токсичные отношения и даже жестокость. Люди становятся зависимыми и следовательно несвободными. Как это проявляется? Путем зависимости.

Зависимое расстройство личности — это психическое заболевание, которое требует лечения путем длительной психотерапии. Лечение происходит путем проживания и созревания человеческой психики в продолжительности времени.Это некая фаза развития личности с помощью специалиста, который направляет и поддерживает.

Иными словами то, что не прожито в детстве естественным способом, воспроизводится и прожигается уже во взрослом периоде жизни осознанно. Проходя период от зависимости в стадию автономии, когда необходимо отделиться (эмоционально), почувствовать свои границы и самого себя (отдельно от объекта обожания).

Различают два вида зависимости: поведенческая и химическая. И в том, и в другом случае человек путем поведения пытается изменить свое состояние. Наедине с собой такому человеку плохо, одиноко и неинтересно, поэтому он выбирает что-то или кого-то, с кем ему становится лучше.

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Однако любая зависимость губительна. "Ты мне нужен, я без тебя не смогу…" — это, скорее, сигнал об опасности, нежели любовь. Другой без меня калека. Я должен его спасать. И здоровый, психологически зрелый человек вряд ли войдет в такие нездоровые отношения, а вот такой же зависимый и травмированный легко. Поэтому у зависимых людей контр-зависимые партнеры: один догоняет, второй убегает.

В таких союзах происходит сперва слияние, а затем — разделение. Зависимый начинает обижаться, контролировать, манипулировать, скандалить: "Ты не такой, каким я тебя встретила. Хочу то, что было, хочу повернуть все назад".

Повышается тревога и страх потерять партнера. Он же в свою очередь начинает отдаляться, поскольку просто не способен к близости либо сознательно избегает ее из-за прошлых травм. В пары мы складываемся не просто так: если два зависимых будут вместе, они друг друга съедят.

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В таких сценариях люди могут проживать достаточно длительные периоды до тех пор, пока кто-либо не найдет в себе ресурс и желание меняться, расти, излечиться. Если ничего в себе не менять, то сценарии жизни воспроизводятся и в последующих отношениях".

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