Хочу, но не могу. В чем заключается концепция женского счастья в современном мире
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Времена меняются, а пожелания, которые звучат в честь дня рождения, например, практически не меняются: в ТОП-3 входит "крепкое здоровье", "профессиональный успех" и "счастье". Но если с первыми двумя определениями все понятно, то третье каждый может интерпретировать по-своему. О том, в чем заключается счастье для женщины в современном мире, рассказывает автор рубрики DELFI Woman "Школа счастья", автор книги "Счастливая я", психолог Елена Сидорова.

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"Ко мне часто обращаются женщины, которым отлично удается управлять коллективом, приумножать капитал, нести ответственность за других, но где-то в подсознании остается незавершенный гештальт про свое, женское.

Хочу любить и быть любимой. Хочу платье и красную помаду. Легкости хочу… Только расслабиться не могу. Именно! Расслабиться! Ведь женская энергия проявляется только тогда, когда с лица и тела уходит напряжение, уголки губ приподнимаются в мягкой улыбке, а в глазах появляется искорка.

"Что вы сейчас чувствуете? Когда вы в последний раз плакали?", — спрашиваю я женщину в деловом костюме. А она отвечает: "Ой, не помню. Не знаю, что вам сказать. Ничего не чувствую. Нет времени у меня размышлять о чувствах. Вечером уставшая падаю в кровать, а утром снова понеслось".

С похожими проблемами сталкиваются не только женщины. Однако, если для мужчин такой темп норма и стимул к росту, то для женщины, скорее, наоборот. Мы теряем свою природную привлекательность и силу, когда конкурируем, боремся, достигаем. Социальный мир требует от нас проявления мужских качеств личности. Вот и получается, что, развивая мужское в себе, невольно вытесняем женское. Как быть?

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Публикация от СО МНОЙ ТЫ СТАНЕШЬ СЧАСТЛИВОЙ (@elena.sidorovaa) 3 Сен 2020 в 5:16 PDT

Во-первых, помнить, что вы пришли в этот мир женщиной. И это значит, что от природы я уже умею ей быть. Стоит лишь вспомнить забытое. Для этого учимся уделять себе внимание. Я сама мама троих детей и всю сознательную жизнь регулярно учусь-тружусь.

Понимаю, как непросто держать фокус внимания на собственном состоянии. Многозадачность порой выбивает из колеи. Но важно заметить вовремя то, что происходит, скорректировать и осознать, что каждый свой день я выбираю свой путь. А значит сперва я должна позаботиться о себе и из состояния ресурсности и наполненности заботиться о других. Если действовать наоборот — сперва обо всех, а по остаточному принципу себе, энергия кончится. Жизнь потеряет краски и вам захочется от всех сбежать.

Во-вторых, распределяйте равномерно свои силы на важные для вас сферы жизни. Если в ваше женское счастье входит профессионализм, отношения с семьей, досуг и время с друзьями, хобби и спорт, то в вашей ответственности распределить внимание и время на все, что для вас ценно. Помните, что наше внимание = время. Куда направлено внимание, туда течет энергия. Если я даю энергию чему-либо, значит оно живет, движется, растет, развивается. Нет внимания, нет ничего.

В-третьих, не зацикливайтесь на том, что вы чего-то не успеете или упустите. Самоедство похоже на навязчивые идеи. В нем нет смысла. Ругать себя, страдать и критиковать можно вечно, только взамен получите заниженную самооценку и чувство неудовлетворенности.

Лучше прийти за профессиональной помощью к специалисту, разобраться в своих истинных потребностях и начать менять жизнь, сперва давая внимание желаемому, а затем, через осознание, шаг за шагом делать выбор в сторону новых ориентиров.

Теперь вытяните перед собой руки, дорогие читатели. Посмотрите внимательно сперва на одну, затем на другую. Сделайте вдох, выдох и скажите "Все в моих руках!". Скептики, улыбнитесь и идите на работу. Ответственные и счастливые, обнимите себя двумя руками и поблагодарите за все, что делаете. Счастья вам!".

17 сентября в 19:00 в пространстве MnogoKnig (Augusta Deglava, 69) у всех желающих будет возможность лично познакомиться с Еленой Сидоровой.

Большую часть своей жизни она провела в России. Когда семья решила сменить место жительство, то Латвии в списке возможных стран даже не было. Все изменила встреча с историком моды Александром Васильевым. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.

Практикующий педагог-психолог, коуч, мама троих взрослых детей, автор книги "Счастливая я. Как полюбить себя и жить в гармонии" проведет мастер-класс о женском счастье, ответит на вопросы читателей и даст автограф-сессию. Гостей вечера ждет приятная атмосфера, угощение от партнеров мероприятия и масса позитива. Вход свободный.

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