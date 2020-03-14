Интернет вам в помощь! Как подготовиться к свадьбе, не выходя из дома

Карантин и чрезвычайное положение в стране — это теперь наши будни. Но жизнь продолжается и унывать нельзя ни в коем случае. Руководитель студии Eledarium DECORДарья Григорьева предлагает беречь свое здоровье и сделать максимальный объем свадебной подготовки, не выходя из дома. Приступим!
Выбор места
Не успели лично съездить в зал, на который нацелились? Не беда!
Во-первых, загуглите в интернете отзывы об этом месте. Многие площадки фигурируют на сайтах букинга и имеют там реальные рейтинги и отзывы.
Во-вторых, спросите в женских группах в социальных сетях, кто там праздновал или отдыхал. Тоже получите массу отзывов.
Далее свяжитесь с площадкой напрямую и попросите провести вам видеотур, чтобы не ехать лично. В сложившейся ситуации это будет всем на пользу.
Выбор фотографа и видеографа
По этой ссылке мы уже рассказывали об основных принципах выбора фотографа. Их же можно смело применить к выбору видеоператора.
Но то, что стоит отменить в этом списке — это личную встречу. Созвонитесь с выбранными специалистами по скайпу, вайберу, чезез фейстайм и т.п. Это обезопасит и вас, и потенциальных кандидатов, но при этом вы получите сеанс живого общения и поймете, комфортно ли вам с этим мастером или это не ваш человек.