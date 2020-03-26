Как не заразиться и получить удовольствие: выпущен гид по безопасному сексу во время пандемии коронавируса

Во многих странах мира наблюдается тенденция роста продаж на товары для взрослых — презервативы, лубриканты, секс-игрушки и реквизит для ролевых игр. В некоторых городах даже подготовили конкретные рекомендации относительно сексуальной жизни в условиях карантина. В свою очередь пользователи дейтинг-приложений интересуются у потенциальных партнеров, соблюдают ли они все правила предосторожности.

Власти Нью-Йорка выпустили специальный гид по безопасному сексу во время пандемии коронавируса Covid-19: они объяснили жителям, как организовать свою сексуальную жизнь и не заразиться. В документе объясняется, каким образом передается новый коронавирус, кого, исходя из этого, выбирать в партнеры и что делать в процессе для того, чтобы не подхватить вирус.

Как следует из памятки для нью-йоркцев, Covid-19 можно заразиться от человека, находящегося от вас на расстоянии двух метров — а это значит, что интимная жизнь людей весьма усложняется, поскольку передается вирус через слюну и слизь при непосредственном контакте. Поэтому нью-йоркцев призвали из всех видов секса выбирать мастурбацию. "Вы — свой самый безопасный сексуальный партнер", — говорится в памятке.

Однако людям напоминают, что при этом нужно тщательно мыть руки и секс-игрушки с мылом в течение 20 секунд.

Следующий по безопасности партнер — это человек, с которым вы живете постоянно. "Вступая в близкий контакт — в том числе, сексуальный — с небольшим числом людей, можно предотвратить распространение Covid-19", — напоминают власти Нью-Йорка. Поэтому придется отказаться от встреч с посторонними людьми, а если вы все-таки встречаетесь с кем-то, кто с вами не живет, пусть таких людей будет как можно меньше.

Есть совет и для тех, кто устраивает свою личную жизнь при помощи дейтинг-приложений: им рекомендуют на время отказаться от личных встреч и перейти в онлайн-режим — им подойдут свидания по видеосвязи, секстинг и чаты.

Помимо прочего, нью-йоркцев призвали соблюдать гигиену — принимать душ до и после секса, пользоваться презервативами, не целоваться с посторонними людьми и воздержаться, по возможности, от римминга, то есть анально-орального контакта, поскольку вирус передается и через фекалии.

Жители всего мира, которые давно привыкли находить сексуальных партнеров через дейтинг-приложения, уже и сами боятся интимных встреч с людьми, которых не знают лично. Поэтому сейчас, даже прибегая для знакомств к мобильным устройствам, они не спешат назначать встречу, предпочитая сначала узнать друг друга получше в переписке.

Специально для этого в США запущено приложение Lex, в котором делается акцент не на фотографии, а на тексты, как в старых добрых газетных объявлениях. Оно используется для "дистанционного и медленного установления контакта, чтобы получше познакомиться друг с другом", объяснил изданию Them основатель компании Келл Раковски.

В Германии, где на этой неделе запретили встречаться больше, чем по двое, если только вы не члены одной семьи, теперь тоже строже относятся к свиданиям.

Как будут проходить интимные встречи недавно пришлось объяснять берлинской полиции в Twitter, сообщает издание Morgen Post. "Да, можно выходить из квартиры, чтобы встретиться с супругом или партнером", — говорится в серии вопросов и ответов. Что же касается Tinder-свиданий, то полиция сказала буквально следующее: "По нашему опыту, Tinder-свидания обычно проходят в парах. И, в основном, это не только разговоры".

О тех, кто все же не готов встречаться с незнакомыми людьми, даже выяснив, находятся ли они на карантине, а найти постоянного партнера до пандемии не успел, выход придумал PornHub: в пятницу, 20 марта, он открыл бесплатный доступ к порнороликам, за просмотр которых раньше нужно было платить по $10 в месяц. Это, скорее всего, наилучшим образом поможет жителям соблюдать рекомендации властей.