Не одна. Почему женщины в Кыргызстане соглашаются на роль второй жены

Последние двадцать лет в повестке Кыргызстана то и дело всплывает вопрос о легализации многоженства, которое запрещено законом еще с советских времен. Несмотря на то, что каждый раз эти инициативы проваливаются и в целом большинство кыргызстанцев выступает против, исследователи говорят о росте числа полигамных браков в стране. В частных разговорах выясняется, что у многих есть хоть какие-то знакомые, живущие в таких союзах.

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"Меня муж больше всех из вас любит", — хвастается сидящим вокруг женщинам в национальных киргизских одеждах героиня рекламного ролика известной ювелирной компании. Они демонстрируют друг другу украшения — подарки от мужа — и с подчеркнутым удовольствием отмечают безупречный вкус дарителя. Довольно быстро становится очевидно, что щедрый супруг у них один на троих.

50-летняя Зуля* при виде этой рекламы презрительно фыркает носом и быстро вытирает будто невзначай набежавшие в уголках глаз слезы. Сидя в современной бишкекской квартире, Зуля сильно отличается от женщин из видео. У нее короткие непокрытые волосы, на ней джинсы и белая рубашка мужского кроя. Из украшений — только тонкое золотое обручальное кольцо. Но тема ролика ей ближе, чем кажется: в статусе второй жены она живет уже 15 лет.

Зуля и ее избранник встретились на работе, он был ее заместителем. Несмотря на то, что он был женат, говорит она, они влюбились друг в друга с первого взгляда. "Затем началась вся драма, — рассказывает Зуля. — Он сначала обещал развестись со своей женой, потом оттягивал из-за ее болезни, потом из-за детей, а потом и вовсе выяснилось, что он и не собирался разводиться, а я уже была беременна дочкой".

Вскоре после того как Зуля забеременела, об их союзе узнали и первая жена, и родственники с обеих сторон. Все девять месяцев сопровождались скандалами, разбирательствами и проклятиями. "Не поверю, что такая идиллия, как в этой дурацкой рекламе, бывает — это травма для обеих женщин и их детей. Даже не знаю, кому из нас приходится хуже", — говорит Зуля.

Двое ее детей видят отца сейчас лишь два раза в неделю, остальное время он проводит с другой семьей — каждый раз Зуле приходится придумывать истории о том, куда уехал их папа. Обе жены знают друг о друге, но продолжают друг друга яростно ненавидеть. Во всех своих неудачах и бедах Зуля винит свой брак и свою соперницу. "Больше всего беспокоюсь, что дети выяснят от посторонних людей, когда подрастут, что у отца другая семья и дети. С родственниками мы не церемонились, просто поставили их в известность, когда поженились, — рассказывает Зуля. — Жалею сейчас о многом, жаль, что жизнь заново не проживешь".

Юридически Зуля своему мужу никто. Многоженство в Кыргызстане незаконно, и в теории за него даже предусмотрено наказание. Тем не менее муж — единственный владелец их общего имущества: квартиры, машины и коттеджа на берегу озера Иссык-Куль, куда они ездят летом отдыхать. Семейные торжества у родственников Зули они посещают вместе, как пара. Семья мужа ее не приняла.

Многоженство как борьба за права женщин



Единственное, что отличает подобные браки от простого сожительства, — это нике (никях или никах) — мусульманский обряд бракосочетания, который проводит имам. Предполагается, что такой обряд можно проводить только при наличии свидетельства о браке из ЗАГСа, но часто этим правилом пренебрегают. В духовном управлении мусульман Кыргызстана отказались комментировать эту тему.

Отсутствие свидетельства о браке чаще всего становится проблемой при оформлении документов на общих детей и общее имущество. При расставании женщина не может доказать свои права на собственность или получать алименты для детей. Этот аргумент — нарушение прав женщин — парадоксальным образом используют общественные и религиозные деятели, которые добиваются легализации многоженства в Кыргызстане.

Этот вопрос продолжает всплывать в повестке последние 20 лет: его обсуждали в парламенте в 2002 году, затем в 2007-м узаконить многоженство предлагал министр юстиции, а в 2016 году к обсуждению снова вернулся парламент (дискуссии ничем не закончились).

При этом некоторые из авторов соответствующих инициатив открыто заявляют, что сами подают успешный пример. Самым обсуждаемым стало заявление ныне покойного муфтия республики, пользовавшегося огромной популярностью как у мусульман в Кыргызстане, так и за границей.

"Я не был намерен жениться еще раз, но встретил женщину 30 лет — вдову, которая с детьми жила и работала в Турции, пыталась прокормить своих детей, работая няней. Я ее взял в жены, чтобы помочь ей и ее детям, — говорил Чубак Ажы Жалилов в ролике на своем YouTube-канале, на который подписаны почти 100 тысяч человек. — Моя первая жена немного ревнует, но у нее есть на это право, а я решился на этот шаг, чтобы показать пример своим соотечественникам, как не дать нашим киргизским девушкам пропасть на чужбине".

Еще один подобный скандал случился за три года до этого с верховным муфтием страны Рахматуллой Эгембердиевым. Он был вынужден уйти в отставку после публикации интимного видео, где он запечатлен с неизвестной молодой женщиной. Защищаясь от обвинений во внебрачных отношениях и супружеской измене, муфтий заявил, что уже четыре года женат и на этой девушке.

Как правило, такие признания вызывают резкую критику общественности, но находятся и сочувствующие. Одна из самых ярых публичных сторонников легализации многоженства — общественный деятель и бывшая журналистка Назира Бегим. Она обращалась с соответствующей петицией к президенту и организовывала круглый стол для единомышленников.

Бегим считает, что таким образом в стране можно искоренить проституцию и семейное насилие (ее логика основывается на стереотипе о том, что верующий мусульманин не бьет свою жену — соответственно, лучше быть второй женой богобоязненного человека, чем единственной супругой агрессивного алкоголика).

Главный аргумент Назиры, впрочем, — это сохранении нации: Бегим пропагандирует браки с киргизами, а не иностранцами и материнство как главную роль женщины. По ее словам, "корысть и ненужная ревность" — это бесполезные для киргизок качества. В комментариях под ее YouTube-эфирами поддержку таким взглядам выражают в основном мужчины.

Удел богатых и бедных



Назира Бегим утверждает, что "почти у каждого киргизского мужчины есть две жены, у некоторых даже три". Хотя это явное преувеличение, проверить это утверждение невозможно — такие браки нигде не регистрируются.

Достоверных исследований в последние годы не проводилось, если не считать доклада Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) от 2014 года: согласно ему, в полигамном союзе состояли 0,9% киргизских женщин в возрасте 15-49 лет.

В поисках героев для текста корреспондентка Би-би-си расспрашивала знакомых: одна рассказала, как ее тетя заработала нервный тик, когда дядя женился во второй раз, вторая — о том, как давно на две семьи живет дядя-военный. Третья — 27-летняя девушка — о том, как удивилась, узнав что две жены есть у ее посаженного отца (в Кыргызстане при заключении брака присутствуют посаженные мать и отец, которых паре выбирают родители. По своей роли они похожи на крестных родителей у христиан).

"Он на все торжества приходит дважды: сначала с одной женой на часик-другой, затем со второй, — говорит она. — Обе приносят идентичные подарки: одинаковые платки, конфеты и печенья в пакетах. Такое ощущение, будто он сам все покупает и отдает им".

Несмотря на то, что почти у всех находились знакомые в таких союзах, на просьбу свести с героями для интервью почти все отвечали отказом — говорить об этом не принято.

Два опроса общественного мнения проводились на фоне законодательной инициативы по легализации многоженства в 2017 году. Исследователи "Коалиции за демократию и гражданское общество" и фонда ООН в сфере народонаселения (ЮНФПА) пришли к схожим выводам: за полигамные браки выступают чуть более 20% кыргызстанцев. При этом почти 27% опрошенных сказали, что среди их родственников и друзей есть многоженцы.

Исследователи этой темы, в том числе ООН, говорят о том, что полигамия становится все более распространенной в киргизском обществе. Причин несколько — в том числе усиление роли религии. "К нормализации полигамии в киргизском обществе привел среди прочего распад Советского союза, в частности последовавший за этим экономический кризис и крах коммунистических идеологии и морали", — говорит профессор Вермонтского университета Мишель Коммерсио, которая изучает этот вопрос с 2013 года. Для большинства киргизов на смену коммунизму пришел ислам, разрешающий многоженство.

По наблюдениям Коммерсио, многоженство практикуется и в селах, и в городах, и богатыми, и не совсем состоятельными людьми. Мужчина, как правило, заводит вторую супругу для престижа и повышения своего положения в обществе. "Женщины чаще всего остаются в таких браках, потому что они экономически зависимы от мужей, или хотят продолжать владеть какой-то собственностью мужа или его семьи, или им важен статус замужней женщины и чтобы у их детей был отец, — говорит исследовательница. — Обычно мужчина предоставляет второй супруге отдельное жилье, жены практически никогда не живут вместе".