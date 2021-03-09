Не принято обсуждать. 7 вопросов о сексе, которые вы стеснялись задать

С учетом того, что в последний год мы стали проводить больше времени в квартире, нет лучшего повода для того, чтобы начать внедрять более эффективные методы для уборки, включая гигиену в помещении после секса. Портал FurnishHome обобщил ответы на вопросы об уборке до и после секса, которые многие стесняются задавать.

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Опрятный дом — это первое, что создает основу для гигиеничной и приятной сексуальной жизни. Как утверждают эксперты по сексуальной жизни, вещи, которые окружают нас дома, могут иметь огромное влияние на интимную жизнь. По словам сексологов, если пространство грязное или загромождено, то это может напрямую повлиять на способность получать настоящее удовольствие. Хотя неорганизованное жилое помещение не снижает либидо, беспорядок в постели, нечистые постельное белье, полотенца, ванная комната или секс-игрушки — точно являются поводом для беспокойства.

Важно: прежде чем приступить к теме, имейте в виду, что все эти советы касаются только уборки поверхностей после интимных связей.

Как часто стирать постельное белье после секса?



Ответим сразу на этот вопрос: за гигиену волноваться не стоит, если белье стирать раз в неделю. Вот подробные ответы на этот вопрос от врача, эксперта по уборке и секс-педагога. Как часто стирать постельное белье после секса?

Консультант по вопросам сексуальной жизни. Большинство из нас не стирают простыни так часто, как следовало бы, независимо от того, занимаемся ли мы сексом или нет. Общее правило — стирать простыни не реже одного раза в неделю, потому что на нас накапливаются пот, частицы омертвевшей кожи, шерсть домашних животных и другие загрязнения. Если вы занимаетесь сексом с одним и тем же партнером, то стирки хотя бы раз в неделю должно быть достаточно. Однако, если у вас был особенно захватывающий опыт, то лучше чаще стирать постельное белье.

Эксперт по уборке. Как часто менять простыни после секса? В идеале вы должны сразу стирать простыни после секса, особенно если у вас нет постоянного партнера. Однако, даже если ваш партнер — давний знакомый и вы полностью уверены в его гигиенических привычках, лучше всего удалить все жидкости, омертвевшие клетки кожи, пятна смазки и другие грязные остатки.

Секс-педагог. Один раз в неделю — это нормально, если на одеяло не попало много жидкости. Но для того чтобы не заморачиваться, многие пары покупают водонепроницаемые простыни или перед интимной близостью предварительно расстилают дополнительное одеяло или полотенце, чтобы сохранить диван или постельное чистым.

Как убрать пятна после секса?





Если интимное развлечение было на диване, то перекись водорода творит чудеса. Но лучше предварительно подложите постельное белье, чтобы лишний раз не мыть кровать.

Когда дело доходит до пятен на диване, первое, что нужно учитывать — это то, что сперма — это белковое пятно. Один из лучших способов избавиться от белковых пятен — использовать моющее средство с добавлением перекиси водорода. Наносите средство на заранее смоченную поверхность, а затем удаляйте загрязнения влажной тканью.

Если вы заметили пятно от смазки или биологической жидкости, очистите его сразу после обнаружения с помощью воды и ферментного моющего средства. Имейте в виду, что важно учитывать материал дивана. Например, кожаные диваны очень хрупкие и требуют особой обработки.

Есть ли запах от секса и как с этим бороться?



Его отсутствие было бы более странным, но если вам неприятны посторонние запахи, попробуйте просто проветрить комнату.

Так почему появляется запах после секса и как с этим бороться? Все люди потеют, тем более после бурной ночи. Этому явлению даже посвятили сленговое слово "Телесный фанк". В таком случае достаточно проветрить комнату, зажечь ароматические свечи или ладан и все будет в порядке. Нечего смущаться.

С сексом может быть связано множество различных запахов, как приятных, так и не очень, в зависимости от гигиены вовлеченных людей. Это может быть результатом бактериальной болезни, передаваемой половым путем, плохой гигиены, запаха презерватива, пота и смазок. Ароматы можно удалить, позаботившись о теле или тщательно вымыв простыни с помощью сильнодействующего ароматического моющего средства.

Вы также можете использовать ароматические свечи, масла для тела и другие косметические продукты, которые помогут вам насладиться более приятными запахами.

В целом, это вполне естественное явление, которого не стоит стесняться.