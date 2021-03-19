Не просто популярная фантазия: ученые выяснили, кто и как практикует жесткий секс
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Большая часть молодежи любит грубость в постели, выяснили американские ученые. Неясно, что именно толкает молодых людей к такому поведению, однако многие из них практикуют удушения, шлепки и укусы и получают от этого удовольствие, пишет "Газета.ru".

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Жесткий секс в тех или иных формах практикует большинство молодых людей, и им это нравится, выяснили специалисты Индианского университета в США. Детали они изложили в статье в журнале Archives of Sexual Behavior.

Основная часть исследований сексуального поведения посвящена так называемому "ванильному" сексу — с долгой прелюдией, без игрушек, происходящему в паре, преимущественно гетеросексуальному. На все, что выходит за эти рамки, ученые обращают внимание реже.

Жесткий секс считается скорее атрибутом БДСМ, чем элементом обычной сексуальной практики. Однако опросы последних лет показали, что удушение, шлепки и прочее поведение, которое можно отнести к грубому, нередко встречается и в парах, далеких от БДСМ-практик.

Авторы работы анонимно опросили почти 5000 студентов, которые должны были описать, что, по их мнению, представляет собой жесткий секс, рассказать о своем опыте и сообщить, насколько им нравится грубость в постели.

50-80% респондентов отнесли к жесткому сексу удушение, хватание за волосы, шлепки, пощечины, укусы, царапины.

Менее половины согласились, что для грубого секса характерно бросать партнера на кровать и разрывать на нем одежду, бить кулаками. Лишь 17% включили сюда принуждение к половому акту.

Полученные ответы оказалось возможно разделить на две группы в зависимости от интенсивности воздействия. В первую вошли прижимания, толчки и шлепки, во вторую — удушение, пощечины и удары. Иными словами, жесткий секс удалось разделить на более грубый и менее. Поэтому, обсуждая с партнером перспективы подобных взаимодействий, стоит уточнять, что именно в его понимании — жесткий секс. Вполне возможно, что представления об этому будут отличаться.

Среди тех участников исследования, у которых на момент опроса был сексуальный или романтический партнер (около трети всех респондентов), 79% сообщили, что занимались с ним жестким сексом — то есть, только каждый пятый не практиковал подобное поведение в постели. Однако исследователи не опрашивали свободных участников, поэтому неизвестно, насколько жесткий секс был распространен среди них. "Мы обнаружили, что большинство участников нашей выборки занимались тем, что они расценивали грубый секс, — отмечают исследователи. — Однако мужчины, как правило, относили к нему меньшее количество видов поведения в постели".

Из тех, кто практиковал жесткий секс, 13% делали это регулярно, 37% — время от времени, и 29% — изредка. Грубость в постели чаще встречалась среди трансгендерных и небинарных респондентов, также к ней были более склонны бисексуалы. Вероятность подобных контактов была выше у людей, чаще употребляющих алкоголь.

Лишь 1,3% отметили, что не получили от грубого секса никакого удовольствия. 14% нашли в нем что-то приятное, 46% остались вполне довольны, а 39% были в восторге — то есть, почти каждый, кто занимался жестким сексом, в той или иной степени испытал от него удовольствие.

Сексуальная ориентация оказалась не связана с грубостью в постели среди мужчин. А вот представительницы сексуальных меньшинств, особенно бисексуалки, получали от грубого секса наибольшее удовольствие. Трансгендерные и небинарные участники наслаждались грубостью в постели больше, чем цисгендерные. "Из тех людей, которые занимались жестким сексом со своим нынешним партнером (-ами), большинству это в той или иной степени нравилось, — пишут авторы работы. — Однако гетеросексуальные женщины реже всех сообщали об удовольствии".

Исследователи отмечают, что в опросе участвовала американская молодежь, поэтому нельзя сказать, насколько полученные результаты релевантны для других возрастных и социальных групп и для жителей других стран. Также неясно, как формируется представление о грубом сексе и в какой степени на это влияют масс-медиа и порнография.

Тем не менее, результаты показывают, что для большинства молодых людей жесткий секс — не просто популярная фантазия, а вполне обыденное явление. Хотя понимание того, что считать жестким сексом, может и различаться.

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DELFI Woman

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Секс
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