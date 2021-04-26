Прежде чем заняться сексом, нужно захотеть раздеться

Сексолог, психолог Ольга Братко в своем блоге в Instagram отмечает, что часто говорит фразу, вынесенную в заголовок, своим клиентам. О чем она?

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"Когда в паре возникают проблемы в сексе, многие думает, что решение в техниках — ЧТО мне делать, КАК получить/доставить удовольствие. Но на самом деле вопрос в том, чтобы ЗАХОТЕТЬ раздеться, захотеть быть близким.

Раздеться — это НЕ ПРО СЕКС. Когда женщина хочет раздеться — она хочет раздеться именно перед этим мужчиной. Вопрос именно в желании — хочу ли я раздеться, хочу ли я, чтобы к моему телу сейчас прикасались, хочу ли я сама прикасаться к его телу.

Нет желания контакта — нет секса, который удовлетворяет — нет мотивации на следующий секс. Все. Секс пропал.

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Причин отсутствия желания очень много.

Нет контакта со своей сексуальностью, с телом, с чувствами и желаниями



Оргазм — это еще когда женщина встречается со своей сексуальностью, когда она занимается сексом сама с собой через проводника-партнера. Конечно, хотеть мужчину очень важно. Но если женщина не контактирует с собой, не знает свое тело, то нужно для начала разобраться со своим "Я".



Нет коммуникации с партнером



Когда один просит, а другой отказывает, когда не слышим желания другого, когда делаем "на отвали" или "когда он уже кончит". Дальше никому ничего не хочется.

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Говорить с партнером о сексе нужно уметь. Важно сказать о своих желаниях ТАК, ЧТОБЫ УСЛЫШАЛИ И ПРИНЯЛИ ЗА БЛАГО — привнести удовольствие в общий секс.



Нет близости в отношениях



Секс часто путают с близостью. Люди думают, что хотят много секса, но зачастую им не хватает именно близости. А близость в объятиях, прикосновениях, теплоте и доверии.

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И если для мужчин секс — и есть подтверждение близости, то для женщины, наоборот, нужно сначала почувствовать близость, чтобы потом заняться сексом.

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Близость — это навык, которому можно научиться. Потому что мы встречаемся с партнером, чтобы развиваться, расти, учиться контактировать друг с другом и учиться быть близкими ИМЕННО В ЭТИХ ОТНОШЕНИЯХ".

