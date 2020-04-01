Секс и коронавирус: все, что вы хотели знать, но боялись спросить

Можно ли подхватить коронавирусную инфекцию во время секса, даже если у партнера нет никаких явных симптомов? Вы, возможно, задумывались об этом, но стеснялись спросить.

Чтобы отделить мифологию от фактов, мы задали вопросы наших читателей экспертам в этой области — сотруднице отделения неотложной помощи Алекс Джордж, которая была участницей популярного в Британии телевизионного шоу "Остров любви", а также Аликсу Фоксу — журналисту, пишущему на темы сексуального здоровья. Он ведет передачу "Cлучайные флюиды" на BBC Radio 1, а также является соведущим подкаста The Modern Mann.

Безопасно ли заниматься сексом во время пандемии коронавируса?

Джордж: Если вы уже с кем-то спите… Живете с этим человеком, и у вас общее жизненное пространство, ничего не изменится.

Однако если у одного из вас есть симптомы коронавируса, тогда вам следует соблюдать дистанцию и изолироваться, даже если вы проживаете вместе. В идеале всем надо находиться на расстоянии двух метров друг от друга — даже в своем собственном доме, но на практике это практически невозможно.

Фокс: Также важно понимать, что вовсе не факт, что если у вас легкие симптомы коронавируса, то все точно так же будет развиваться и у вашего партнера. Поэтому, если у вас есть симптомы, даже незначительные, постарайтесь находиться на расстоянии от своего партнера.

Как насчет секса с новым партнером?

Джордж: Я точно не советовала бы заводить новых партнеров в нынешних условиях из-за риска передачи коронавируса.

Фокс: И еще не забывайте о том, что люди могут быть переносчиками этой инфекции, но не иметь никаких внешних симптомов. Так что даже если вы чувствуете себя совершенно нормально, вы можете заразить другого человека, а он или она еще кого-то через поцелуй или тесный контакт.

Я поцеловался (поцеловалась) со своим новым партнером, у которого потом возникли симптомы коронавируса. Что мне делать?

Джордж: Если вы с кем-то целовались или у вас был тесный контакт с кем-то, у кого, как вы думаете, появились симптомы коронавируса, то вы должны самоизолироваться. Следите за своими симптомами. Если они появятся, соблюдайте все меры предосторожности.

Фокс: Мы должны ответственно подходить как к здоровью своих партнеров, так и к своему. Если у вас появились симптомы, а вы недавно с кем-то обнимались-целовались, то вам необходимо этого человека поставить в известность. И даже в том случае, если у этого человека появились симптомы, а у вас нет, вам все равно надо изолироваться.