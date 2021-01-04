ТОП-7 причин, почему порой первый секс становится последним

"После первого секса он исчез, хотя до этого говорил, что я ему очень нравлюсь! Почему так?". Частый женский вопрос. Отвечая на этот вопрос, врач-сексолог, психотерапевт, руководитель медицинского центра Андрей Булах опубликовал в Instagram свой ТОП-7 причин.

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Хотел только разовый секс

Получил, что хотел, завоевал очередной "трофей" и нет смысла дальше тратить силы и время.

Не понравилось⠀

Партнерша оказалась не привлекательная (в одежде вроде "нормальная", а когда раздел разочаровался) или реально не понравился сам процесс.

Расстроился, потому что не получилось, как хотел

Возникли проблемы: с возбуждением, с эрекцией, очень быстро или вообще не удалось кончить, не удалось доставить удовольствие партнерше и т.д. Особенно, если заметил недовольство женщины или она реально предъявила претензии.

Испугался, что она для него слишком сексуальная, и он ее "не потянет"

Партнерша была избыточно активной, призывала его быть активнее, просила еще и пыталась его возбудить (когда он уже устал).

Ждет, когда женщина сама проявит дальнейшую активность

Привык, что многие современные женщины так обычно и делают. Считает, что если ей понравилось (а он может в этом сомневаться), то она сама захочет продолжить общение.

Сомневается, продолжить или нет дальнейшее общение

Взвешивает все "за" и "против". Анализирует ситуацию, свое отношение и чувства, качество интима, варианты дальнейшего развития отношений.

Выполнил свою "основную мужскую функцию"

С точки зрения биологии, он "оплодотворил" (даже если реально это не произошло и было невозможно), поэтому нет смысла стремиться к новому контакту. Особенно такому поведению подвержены мужчины с более высоким уровнем тестостерона (с сильной половой конституцией), склонные к частой смене партнерш и у которых их несколько параллельно.

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Конечно, некоторые женщины прекрасно сами понимают, что с некоторыми мужчинами у них тоже будет только один раз и осознанно на это идут. Разочарование возникает тогда, когда женщины рассчитывают на что-то большее, поэтому очень важно делать правильный выбор и соглашаться на интим, когда отношения достигнут нужной стадии.

Мужчины и женщины могут примерно одинаково любить или не любить секс, но при прочих равных условиях базовая потребность в сексе у них разная. Для мужчин секс — это физиологическая потребность, точно такая же, как сон, еда, дыхание. Мужской организм биологически заточен на то, чтобы передать свои гены максимальному количеству потомства, поэтому у мужчины все сексуальные реакции возникают быстрее. У женщин нет прямой — биологической — потребности в сексе. Он, конечно, доставляет женщине физическое и эмоциональное удовольствие, помогает снимать напряжение, но сексуальная активность не является физиологически обязательной для женского организма. Это в первую очередь связано с тем, что у женщины биологически более важная роль, она должна выбрать наиболее достойного мужчину, чтобы родить от него лучших детей. Поэтому важно, чтобы потребность в сексуальном удовлетворении не мешала ей сохранять "трезвую голову".