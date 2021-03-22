Топ страхов мужчины в постели, которые могут вас удивить

"Страхи живут даже в самых брутальных мужчинах", — утверждает психолог, сексолог Татьяна Славина. В своем блоге в Instagram она опубликовала список самых распространенных мужских страхов.

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Размер

Не хочется начинать с банальностей, но придется. Это не новость, что размер пениса волнует большинство мужчин. И часто мужчина думает, что природа поскупилась и могла бы отмерять сантиметров и щедрее. При этом женщины устали объяснять, что их-то размер не сильно и тревожит, но что тут поделаешь, страх, что женщину не удовлетворит размер мужского достоинства, пожалуй, вечен.⠀

На самом деле 13-15 см — это норма. Этого хватает для удовольствия как мужчине, так и женщине. Если размеры действительно значительно меньше, их с лихвой можно компенсировать правильными позами: ⠀

доги-стайл — коленно-локтевая позиция дает самое глубокое проникновение, плюс возможность свободно ласкать клитор, плюс полный контроль партнера (многих это заводит), плюс это красиво для глаз мужчины;

— коленно-локтевая позиция дает самое глубокое проникновение, плюс возможность свободно ласкать клитор, плюс полный контроль партнера (многих это заводит), плюс это красиво для глаз мужчины; скачущая лягушка — мужчина лежит на спине, а женщина присаживается на корточки, нависая над партнером. Двигаясь вверх-вниз, прорабатывается передняя часть входа, где сосредоточено максимальное количество нервных окончаний;

— мужчина лежит на спине, а женщина присаживается на корточки, нависая над партнером. Двигаясь вверх-вниз, прорабатывается передняя часть входа, где сосредоточено максимальное количество нервных окончаний; наковальня: женщина лежит на спине, закинув ноги на плечи партнеру, благодаря чему влагалище укорачивается, мышцы сжимаются и проникновения ощущаются намного глубже. А если при этом скрестить ноги, сила трения увеличится, и оргазм получится необыкновенно яркий, хотя и намного быстрее;

женщина лежит на спине, закинув ноги на плечи партнеру, благодаря чему влагалище укорачивается, мышцы сжимаются и проникновения ощущаются намного глубже. А если при этом скрестить ноги, сила трения увеличится, и оргазм получится необыкновенно яркий, хотя и намного быстрее; модифицированная миссионерская поза может порадовать неожиданно мощным оргазмом, достаточно лишь подложить под ягодицы партнерши подушку и обхватить ногами бедра мужчины;

может порадовать неожиданно мощным оргазмом, достаточно лишь подложить под ягодицы партнерши подушку и обхватить ногами бедра мужчины; любая вариация позы "женщина сверху" даст партнерше самостоятельно выбрать частоту фрикций, глубину проникновения и амплитуду движения.

Чувство вины

Мужчины нередко винят себя в том, что женщина не достигла оргазма, додумывая феерические причины, типа "я — плохой любовник", "она меня разлюбила" или "она полюбила другого". Хотя женщины знают, что причина часто кроется в банальных вещах: устала, нет сил, расстроена, плохо чувствую, заболел ребенок и т.д.

Как перестать думать во время секса? Это один из самых популярных вопросов женской аудитории.

Есть два непременных условия для идеального секса:

отсутствие внешних раздражителей,

наслаждение самим процессом.

Если с первым все достаточно просто, стоит уложить детей спать, закрыть дверь в спальню и отключить все электронные гаджеты (это уже непременное условие!), то со вторым существует огромный ряд проблем.

Дорогие женщины, вы должны понимать свое тело, чувствовать его, знать, что следует сделать вам или партнеру, чтобы раствориться в сексе и получить полное удовлетворение. Поэтому лучший способ перестать думать — это начать чувствовать себя и свое удовольствие в процессе.

И еще. Не думайте о своей несовершенной красоте. Поверьте, партнер вообще не думает в этот момент, о размере вашей груди или наличии целлюлита. Ведь если он с вами сейчас в процессе, значит вы его точно возбуждаете.

Обманутые ожидания

Мужчины часто переживают, что женщина думает, что они готовы к сексу всегда, а на самом деле это далеко не так. И в этом нет проблемы, поскольку мужской организм — не автомат, особенно, когда голова занята проблемами, которые не вызывают сексуального томления. Да и жизненные приоритеты меняются — это нормально!

Идеальное тело

Мужчины озабочены своим телом. Да-да, австралийские пожарные волнуют не только женщин. Мужчины не меньше женщин комплексуют, когда их тело далеко от идеалов.

Мастурбация



Мужчины редко признаются, что мастурбируют. Да, они действительно это делают. "Ручная работа" не порок, а один их вариантов аутоэротизма, помогающий расслабиться, сбросить напряжение, получить удовольствие, в конце концов.

Есть миф, что люди в крепких отношениях не мастурбируют, а если и делают ЭТО, то все пропало. Нет. И мастурбируют, и все у них может быть прекрасно; мастурбация — один из вариантов достижения оргазм, а сексуальный аппетит у людей разный. Получить удовлетворение таким способом — совершенно нормальное занятие.

Фантазии



"Я люблю жену, но мои сексуальные фантазии пугают меня" — часто признаются на приеме мужчины. Фантазии не несут проблем, если:

не становятся навязчивыми,

не идут в разрез с желаниями партнера,

не нарушают Уголовный кодекс.

Сон

Мужчины боятся, как бы не уснуть… Ох, уж этот мужской сон после секса! Мало что огорчает женщин так, как он. Ну как же так, только что был фееричный секс, любовь, страсть, и вдруг задорный храп…

Женщина находится в эмоциях, ей хочется разговоров, подтверждения чувств, "милый, а ты меня любишь? а тебе было хорошо? а я хороша была?", но милый уже спит. Обычно женщина принимает это как обиду, не понимая, что этому сну есть медицинское обоснование.⠀ ⠀

Ученые неоднократно исследовали мужской мозг до секса и после него, благо современное оборудование позволяет детально все отсканировать. И выяснили, что после секса кора головного мозга не реагирует на раздражители. Извилины и мозжечковая миндалина отключают сексуальное желание, и все это сопровождается мощным выбросом гормонов. ⠀ ⠀

Кстати, у женщины происходит увеличение уровня окситоцина, именно он отвечает за ее поведение полное нежности и потребности в близости. А у мужчин вырабатывается эндорфин — гормон удовольствия. Его количество становится столь высоко, что мужчина буквально вырубается (плюс ко всему, физическое напряжение во время секса дает о себе знать, происходит резкое расслабление мышц и желание одно — спать). Но кроме эндорфинов и допамина, вырабатывается еще несколько гормонов, два из которых — окситоцин и вазопрессин — ускоряют выработку мелатонина, который так и называют: гормон сна. ⠀ ⠀

‍Так что не следует обижаться на мужчин, они буквально атакованы "снотворными" гормонами. И однозначно ему было хорошо с вами, иначе он не получил бы столь мощную гормональную атаку.⠀ ⠀