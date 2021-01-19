"Ты меня хочешь? Раздевайся!". Как сказать партнеру о своем желании заняться сексом

В каждой паре по-своему принято говорить о желании заняться сексом. "На приеме я спрашиваю, кто и как инициирует близость, это говорит не только о качестве интимных отношений, но и про отношения в целом", — отмечает в своем блоге в Instagram врач-сексолог, психотерапевт Андрей Булах, подробнее рассказывая о соответствующих сигналах к действию.

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"Если коротко, то выразить свое желание можно словами, действиями и невербальными способами (взгляд, движения, звуки — так называемые ССС — скрытые сексуальные сигналы).

Прямым текстом



Самое простое сказать "Я тебя хочу!" и разные варианты на эту тему (чаще, пожалуй, так делают мужчины). Некоторые пишут об этом в переписке. В целом вариант хороший, но слишком прямолинейный. А вдруг партнер не настроен или согласится, так как боится отказать?

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Куда интереснее игра слов и нагнетание эмоций — "Мысли о тебе вызывают у меня дикое возбуждение, меня трясет уже от одного представления, как мы занимаемся любовью. Я представляю, как …".

Активные действия

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Другой вариант — это приступить к активными действиям: объятия, прикосновения, ласки. Важно, чтобы они устраивали и возбуждали обоих партнеров — "Мой муж заводит меня своим желанием, я вижу, как он возбуждается от того, что ласкает меня, он настойчив и одновременно нежен, в меру агрессивен и от этого я теряю голову!".

Скрытые сигналы

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Взгляды, намеки и другие ССС — это больше прерогатива женщин. Результат во многом зависит от того, понимает их партнер или нет.

В целом пара может использовать разные сочетания слов и действий, если это приводит к нужному результату, значит, все хорошо.

Непродуктивные стратегии





Но чаще на приемах я сталкиваюсь с непродуктивными стратегиями. Например, партнер постоянно спрашивает: "Когда у нас будет секс?" или "А у нас будет сегодня секс?".

Еще "круче" — "Что то-то давно у нас не было!" или "Ты знаешь, чтобы не было проблем со здоровьем, нужно, чтобы секс был регулярно!" и, наверное, ждет, что партнер сразу возбудится и пойдет заниматься "лечебным" сексом.



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С действиями тоже бывает бардак: "Он меня сразу хватает за грудь, задницу и между ног и, видимо, надеется, что я сразу захочу!" или "Она начинает меня тискать и наглаживать, думая, что у меня сразу встанет".

Да и ССС не всегда эффективны. "Она мне глазки строит, губы облизывает, откровенно одевается, а лучше бы сразу сказала, что меня хочет!". Опять же проблема в коммуникации.

Желание партнера

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Многих женщин возбуждает желание партнера. "Вроде и не хотела секса, но он такой страстный, так меня хочет, что я сама возбуждаюсь!". Почему так происходит?

Биология

В природе самка большинства животных отдается самому сильному самцу, который проявляет признаки доминантности, активность и настойчивость в желании ею обладать, при этом конкурирует за нее (даже косвенно) с другими самцами.

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Да и активность в сексе, как правило, говорит о том, что он может большего достичь в жизни (больше тестостерона — выше активность, амбициозность, устойчивость к негативным факторам).

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Секс — это в первую очередь, агрессия, умение ее проявлять правильно (настойчиво, но без подавления). Сила, напор говорят о том, что выше шанс родить от такого мужчины более сильное потомство и что он эффективнее сможет защитить в случае угрозы.

Физиология

Сильное возбуждение партнера

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Активное поведение

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Активные движения

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Больше стимуляции

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Ярче ощущения у женщины

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Сильное возбуждение и активность мужчины в том числе являются признаком здоровья и уверенности в себе. И это неосознанно привлекает многих женщин.

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Психология

Сильное возбуждение мужчины говорит женщине, что для него она очень привлекательная и сексуальная (ее самооценка растет).

Если он так сильно ее хочет, значит риск, что она ему не понравится в сексе существенно снижается.

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Если партнер сильно хочет женщину, это для нее косвенный сигнал, что он "голоден".

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Если партнер сильно возбужден, это снимает ответственность с женщины за возбуждение мужчины.

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И, конечно, снимает контроль и внутренний запрет на секс ("хорошие девочки сексом не занимаются" и "не виноватая я, он сам пришел").

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Игра

Он настаивает, она слегка сопротивляется и чем дальше, тем больше возбуждается. Конечно, здесь тонкая грань между активным поведением возбужденного мужчины и сексуальной агрессией (жестокостью).

Не надо путать! Если мужчина агрессивен и ему все равно на состояние и реакцию женщины, это уже другая история.

Здесь и сейчас важно понять, что обоим партнерам необходимо знать, какие слова и действия воспринимаются как сигнал к сексу, что реально возбуждает и стимулирует желание, поэтому парам рекомендуется обсуждать эту тему и реально менять ситуацию, если есть сложности".