Хотели сыграть свадьбу, объявили карантин: что делать?

После того, как в Латвии с 13 марта по 14 апреля объявили чрезвычайное положение, а спустя несколько дней закрыли границы, многим пришлось кардинально менять свои планы. Мы решили выяснить, распространяется ли это на тех, кто собирался сыграть свадьбу до окончания карантина.

Как рассказали DELFI Woman в пресс-службе Министерства юстиции, Отделы записи актов гражданского состояния (ЗАГС) работают, поэтому зарегистрировать брак можно и в это непростое время. Ограничения действуют такие же, как и везде — общее число гостей не должно превышать 50 человек, всем нужно соблюдать дистанцию, желательно 2 метра.

Руководитель студии Eledarium DECOR, автор рубрики Woman "Торжество от и до" Дарья Григорьева в беседе с DELFI отметила, что сейчас для свадебной индустрии самое непонятное время — это март, апрель, май. Однако пары продолжают вступать в брак. "Мы свели все общение в онлайн-режим, доставка цветов тоже будет осуществляться без прямого контакта. Среди моих клиентов свадьба состоится 20 марта. Заказ на 28 марта отменился, поскольку невеста из Украины, жених из Латвии, но работает в Эстонии, и они чисто физически не смогли бы попасть на церемонию. Еще одна свадьба запланирована на 6 июня, она пока в силе, но у некоторых коллег торжества отменяются одно за другим", — поделилась наблюдениями Дарья.

Рижанка Карина вместе со своим будущим супругом подала заявление в ЗАГС в декабре 2019 года. Свадьба запланирована на завтра — 20 марта. "Мысли что-либо отменять не было, главный вопрос, который нас беспокоил, будут ли вообще в такой ситуации расписывать. Поэтому мы сами позвонили в ЗАГС, где нам сказали, что все остается в силе, единственное, что прийти на регистрацию можно без гостей — только со свидетелями", — рассказывает DELFI Woman Карина. О том, был ли кто-то из будущих молодоженов или свидетелей в последние 14 дней за пределами Латвии, никто не интересовался.

Поскольку свадьба изначально планировалась в небольшом кругу, особых неудобств введенное чрезвычайное положение не доставило. "Правда, не получится сфотографироваться в Художественном музее, куда мы очень хотели попасть и подали заявку, но все отменил сам музей", — с сожалением добавляет Карина.

Теперь фотосессия состоится в Старой Риге. Столик в ресторане был забронирован до последнего, но вчера она все-таки позвонила и сама отменила. "Знаю, что большие свадьбы отменяют, потому что и сфотографироваться нормально не получится, и с гостями не посидеть. А у нас изначально планировалось небольшое торжество, поэтому готовимся, настроение хорошее, в ЗАГС поедем на своем авто".

В то же время Дарья Григорьева знает случаи, когда пары решили перенести свадьбу на год вперед. "Очень много вопросов, большая неопределенность, неизвестно, когда все закончится, но в любом случае не будет так, что индустрия по одному щелчку заработает на полную мощь. Вскоре мы столкнемся с проблемой доставки различных растений. В Нидерландах их собирают и выбрасывают. Это непременно скажется на ассортименте в Латвии. Но через несколько месяцев уже будет полегче, ведь начнут цвести местные растения. Жизнь продолжается!". А пока можете ознакомиться с советами, как подготовиться к свадьбе, не выходя из дома.