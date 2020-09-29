Исследование: латвийская молодежь стала более вежливой в цифровой среде

Латвийские молодые люди стали более вежливыми в цифровой среде: чаще здороваются и прощаются, больше думают о правописании и соблюдают авторские права, реже размещают в социальных сетях видео или фото, не спросив разрешения запечатленных на них людей, свидетельствует проведенный Samsung Skola nākotnei опрос молодежи. 75% опрошенных утверждают, что всегда соблюдают в Интернете принцип "Не делай другим того, чего не желаешь себе".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По сравнению с проведенным в 2018 году опросом латвийской молодежи видно, что по большинству позиций ситуация улучшилась. Если раньше фото или видео без предварительного согласования размещали в социальных сетях 41% молодых людей, то сейчас — 27%. В 2018 году во время общения в мессенджерах (например, WhatsApp, Facebook Messanger и т. п.) здоровались 54% и прощались 29% опрошенных, а на данный момент таких 59% и 35% соответственно.

С 23% до 17% за два года уменьшилось число тех молодых людей, которые имели привычку сдавать в школе найденные онлайн материалы в качестве своей собственной авторской работы. Кроме того, в мессенджерах реже отправляются большие файлы (раньше — почти половина, сейчас — 40%).

Интересно, что противоположная тенденция наблюдается в пункте о соблюдении вежливого времени общения: если прежде учителям вне рабочего времени писала примерно половина школьников, то сейчас уже 72% признаются, что связываются со своим учителем в мессенджерах не только в период с 8.00 до 18.00. Возможно, эти изменения объясняются переходом на дистанционное обучение.

Чтобы способствовать формированию вежливого и чуткого поведения онлайн, два года назад инициатива Samsung Skola nākotnei совместно со школьниками со всей Латвии и Рижской думой школьников создала свод правил, или нетикет латвийской молодежи. В него включены основные принципы поведения и отношения к другим, которые стоило бы соблюдать в цифровом общении. Наблюдается позитивная тенденция: большинство опрошенных признают, что в школе с ними говорят о поведении в цифровой среде, а 57% слышали о нетикете латвийской молодежи. С ним можно ознакомиться здесь.

"Очень радуют позитивные перемены, однако нам все еще есть куда расти. В этом сезоне мы продолжим говорить о нетикете, и в рамках программы Skolēna digitālais IQ мы дополнили содержание www.skolanakotnei.lv видеосоветами о важных именно в школьной среде и в процессе удаленного обучения вопросах", — говорит руководитель инициативы Samsung Skola nākotnei в Балтии Эгле Тамелите и добавляет: "Видеосоветы могут очень пригодиться учителям, чтобы они могли простым и понятным образом донести до школьников основные принципы процесса цифрового обучения".

Советами в видео делятся известные в Латвии молодые люди: ведущая радиостанции Pieci.lv Кармен Степанова и блогер Лаурис Заланс. Их тематика касается цифрового общения с одноклассниками и учителями: молодежь призывают думать о правописании и соблюдать нормы переписки, не иронизировать без нужды, искать ответы самостоятельно и только потом спрашивать, не загрязнять канал общения лишним "шумом" и т. п. Видео доступны здесь.