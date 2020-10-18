Как выйти из режима автопилота и почему важно уделять себе хотя бы 15 минут в день

В прошлой статье в рамках рубрики "Счастливое материнство" детский психолог Наталья Беляева поделилась своими мыслями о необходимости развивать свою родительскую осознанность. Сегодня же она предлагает более подробно обсудить, как это можно сделать и для чего.

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Осознанность — это выход из автоматически навязанных состояний. Другими словами, это выход из некого автопилота, когда женщина осознает свои желания.

Вот пример, когда у мамы не развита осознанность. Женщине дали рекомендацию "уделять внимание ребенку". Правда легкая рекомендация? На самом деле она действительно простая и не требует каких-то специальных знаний. Но!

Представьте, что эта мама эмоционально опустошена, она не может дать ребенку качественное внимание. Это внимание, когда мама максимально включена в игру с ребенком, в диалог с ним.

И теперь представьте следующее: у женщины изначально нет ресурсов на изменения отношений с ребенком, но ей сказали, что ребенку нужно внимание. Мама начинает стараться, сидит, делает вид, что играет, что ей интересно. Она очень старается. И что же произойдет дальше?

Ребенок начинает "требовать" больше и больше. Или он начинает капризничать. Ребенок "живой", он чувствует, когда взрослый делает вид. И своим "нежелательным" поведением он как бы "говорит": "Мама, я чувствую, что ты не со мной, очнись!".

После такого поведения у мамы появляется чувство злости. Думает она приблизительно следующее: "Какой неблагодарный! Я для него стараюсь из последних сил, а он ничего не ценит". Далее мама срывается на ребенка, а потом ее вновь одолевает ощущение, что "я плохая мама".

Попадали в подобные ситуации?

Что же делать?

Остановиться и сделать паузу.

Было бы чудесно, если бы мама, получив рекомендацию, задала себе вопрос: "Есть ли у меня сейчас ресурсы, чтобы реализовать ее?". В рамках конкретно этого примера ответ, конечно, был бы отрицательный. Вот тут и начинается осознанность. Когда вы задаете себе вопрос: "Подходит ли мне данная рекомендация?".

Следующим вопросом может быть: "Как я могу помочь себе? А потом ребенку?". Необходимо пополнить свой ресурс. На своем онлайн-курсе "От идеальной к счастливой" я всегда рекомендую выделять 15 минут в день на себя.

Кто-то может подумать, что это мало. Или "я и так уделяю себе время". Но! Если у вас нет ресурсов, то эти 15 минут могут стать настоящим спасением.

Как использовать это время? Начните с вопроса к себе: "Что меня сейчас порадует? Что тебе сейчас поможет чувствовать себя хорошо?". Многие женщины уделяют себе внимание, но при этом делают это на автопилоте. Как некую рутину.

Развивая в себе осознанность, у вас появляется четкий внутренний ориентир, некая внутренняя опора — "это мне подходит, а вот это не мое".

Я уверяю вас, в этом внутреннем диалоге с собой вы слышите важные вещи о себе, своих желаниях и начнете лучше понимать своего ребенка и близких.

Осознанность "рисует" новый необычный курсир вашей жизни, только по вашим правилам.

Возможна ли жизнь без осознанности? Да, но только она обречена на сценарий "Я буду удобной и хорошей для других, а не для себя".

Фото: из личного архива

Я лично выбираю быть осознанным родителем. А вы?