Каникулы строгого режима: в Латвии активно ищут эффективные решения организации онлайн-обучения

Пока родители заняты организацией досуга своих детей в условиях чрезвычайного положения в стране, школы активно думают над тем, как обеспечить дистанционное обучение. О том, как конкретно будет выглядеть учебный процесс после каникул, никто пока не знает. В течение недели школы постараются решить этот вопрос и с 23 марта протестировать новую систему на практике. Педагоги, родители и дети однозначно заинтересованы в том, чтобы все получилось, потому что в противном случае, по словам министра образования и науки Илги Шуплинской, придется продлить учебный год.

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Итак, задача предельно ясна. Обстоятельства — тоже: гулять можно, остальное время лучше проводить дома, благо сейчас для этого есть условия, поскольку через интернет можно осуществлять различные покупки, заказывать еду, посещать виртуально многие театры и музеи, которые переходят в режим онлайн-трансляций, концерты (например, группа "Би-2", у которой 20 марта должен был состояться концерт в Риге, сообщила, что организуют для всех поклонников их творчества выступление онлайн) или устроить день рождения (команда IGRARIGA.LV предлагает провести WEB-PARTY — именинник будет видеть своих друзей, они его тоже, все это онлайн, а развлекать всех будет виртуально ведущий). Следовательно, выход есть всегда.

Диванный учитель

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Многие пользователи соцсетей уже делятся ссылкой на документ в Google Drive — его создал Государственный центр содержания образования, который обратился к педагогам с просьбой централизованно делиться идеями, как лучше всего организовать дистанционное обучение.

За день до этого директор Бикерниекской основной школы Даугавпилсского края Алексей Мацкевич решил действовать в частном порядке и 14 марта создал в социальной сети Facebook группу под названием "Dīvānu skolotājs" (Диванный учитель), чтобы оперативно обмениваться информацией и полезными ссылками о дистанционном обучении.

В беседе с DELFI Woman он рассказал, что его школа очень активно участвует во многих европейских проектах (например, Erasmus+ и еTwinning) и обладает опытом по работе с современными технологиями: "То, что пора готовиться к удаленному обучению, стало ясно еще в начале марта. Поскольку наши ученики живут в сельской местности, порой на очень удаленных хуторах, мы своевременно проанализировали ситуацию о наличии компьютеров и других гаджетов в семьях, а также подключение к интернету. Было очень много вопросов: возможности техники, скорость интернета, плата за использования трафика. Правительству надо подумать, чтобы интернет на время чрезвычайного положения стал бесплатным!". Правда, пока этот вопрос на государственном уровне не обсуждался.

Алексей Мацкевич отмечает, что у школы очень много партнеров в других странах: "Мы находимся на связи с нашими коллегами заграницей. Знаем и понимаем, что происходит у них, видим, как они организовали процесс обучения. Да, есть сложности с методикой и ресурсами. Но нам нужно немного времени, и мы обязательно справимся. В наших школах работают настоящие профессионалы, и я уверен, что мы сработаем и отреагируем на новые вызовы не хуже, чем наши коллеги по ЕС".

Группа "Диванный учитель" — один из инструментов, цель которого помочь педагогам и родителям облегчить жизнь в плане дистанционного учебного процесса. "В группе появляется все больше материалов, идей, ссылок и решений, как все можно организовать на практике. В Латвии и на латышском языке, к сожалению, относительно немного учебного материала. Но многие из нас владеют иностранными языками, способны переводить и адаптировать учебный материал в соответствии с требованиями учебной программы. Также в сотрудничестве с IT-специалистами мы хотим протестировать ряд возможностей по проведению видеоконференций и рассмотреть вариант доставки учебных материалов на дом, поскольку у нас довольно много семей, у которых нет компьютеров и подключения к интернету", — Алексей Мацкевич обозначает еще одну проблему, о решении которой тоже стоит задуматься.

Вклад родителей

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Внести свой вклад в образование латвийских детей в сложившихся условиях решил и руководитель портала Meeting.lv Армен Халатян, который давно занимается различными образовательными проектами. Но если до сих пор это были в основном семинары для детей по развитию городской среды и отдельные уроки по экономике городов, то сейчас на первый план выходит математика.

"На мой взгляд, после иностранных языков это самый востребованный предмет. У ребенка, который умеет решать задачи, появляется другой взгляд на мир и определенный набор навыков. Математика хороша также тем, что успеваемость в ней всегда можно четко измерить — до и после. Идея записать онлайн-курс была уже давно, реализовать ее я собирался ближе к летним каникулам, но нынешняя ситуация подтолкнула действовать здесь и сейчас. Уже записаны два урока. Будем разбирать не какие-то конкретные учебники, а разбирать отдельные темы. В целом в планах девять основных тем с 5-й по 7-й класс", — рассказал DELFI Woman Армен Халатян, добавляя, что будет очень ждать обратной связи и обязательно к ней прислушиваться.

На вопрос, в чем главное отличие этого курса от уроков по математике, которые можно найти в Youtube и на многих российских платформах, Армен Халатян отвечает: "Во-первых, я руководствуюсь материалами наших учебников и латышской терминологией. Например, тема функций в российских источниках подается хорошо для понимания, но у нас в учебниках есть конкретные акценты, которых там нет, поэтому пользуясь только российскими ресурсами, можно попасть в засаду. Во-вторых, в наших учебниках встречаются ошибки в задачах, и я могу обратить на них внимание, чтобы родители не мучились сомнениями".

Важно отметить, что целевая аудитория этого курса, отнюдь, не сами школьники, а их родители. Они смотрят ролик (примерно 10 минут), посвященный той или иной теме, после чего могут объяснить ее своему ребенку и помочь выполнить поставленные задачи. "Конечно, сейчас много видеоуроков, записанных дистанционно для детей — смотри, запоминай и выполняй тестовые задачи. Звучит хорошо, однако на практике это так не работает. Если ребенок не обучен этому, то не будет результата, так что родителям не стоит забывать о своей ответственности в этом вопросе. В нынешних условиях только родитель, по сути, может защитить своего ребенка, потому что либо он, либо никто не поможет пережить это непростое время".

Психолог, руководитель Академии любящих родителей Алика Сорокина с этим мнением полностью согласна: "Многие думают, что вся ответственность за новшества, которые будут введены в сфере образования с 23 марта, лежит исключительно на министерстве и школах, но это не так. В этом процессе не менее важна и роль родителей".

Она будет заключаться в том, чтобы помочь ребенку адаптироваться к новым условиям. Если с технической частью дети, скорее всего, справятся гораздо лучше родителей, то выстроить новый режим, организовать свое время без помощи взрослых не получится. "Важно принять тот факт, что мы все находимся в сложной ситуации и без поддержки родителей система сама по себе с новшествами не справится. Сейчас время, когда всем нужно объединиться. Конкретно в процессе налаживания дистанционного обучения это нужно сделать педагогам и родителям", — уверена Алика Сорокина.

Домашнее обучение на практике

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Не стоит забывать, что в Латвии есть дети, которые уже находятся на домашнем обучении. Его в свое время выбрала для своих сыновей и Анна Волкова. "Старшему сыну сейчас 12 лет, он заканчивает 6-й класс. Первый класс он учился в обычной школе, но потом наша семья временно переехала в Индию, в связи с чем мы были вынуждены перевестись на домашнее обучение и вот уже пять лет практикуем именно такой формат. Учимся дома, проверочные работы и различные проекты сдаем в школе, к которой приписаны", — рассказывает DELFI Woman Анна. Она призывает не паниковать и отнестись к происходящему как к возможности получить новый опыт и бонус узнать, как осуществляется дистанционное обучение.

"Мне очень помогает приложение Screentimelabs, которое нужно скачать на свой телефон и телефон ребенка. Мы платим за него около шести евро в месяц, но это того стоит, потому что это реальная возможность контролировать время пребывания ребенка в интернете — то, на какие сайты он заходит, как долго может сидеть в youtube, в социальных сетях. Это позволяет избежать ежедневной ругани по поводу того, что надо заниматься и что уже пора отложить телефон в сторону. Мы учимся организовывать время. Также приложение показывает местонахождение ребенка, поэтому я в любом месте могут увидеть, где находится сын и чем он занимается, если сидит в интернете".

Это действительно может быть очень полезным инструментом, потому что будет казаться, раз не надо ходить в школу, делать можно что угодно, и время будет пролетать очень быстро. Программа помогает и ребенку, и родителю себя структурировать. Главное объяснить, что вы это делаете не запрета ради, а для того, чтобы на все хватило именно времени. "Когда мы вводили это правило, Тимур, конечно, несколько дней поворчал, но потом привык".

Однако этого недостаточно. Если вы думаете, что ребенок сможет сам выстроить план обучения, то вы ошибаетесь. Это ваша ответственность, как родителя, составить план, чтобы ребенок понимал, что ему нужно сделать за день. Принцип "чем-нибудь позанимайся" здесь не работает. Должна быть поставлена конкретная задача — тебе надо сделать то-то и у тебя на это столько времени. Советую фиксировать, во сколько ребенок начал выполнять задание и во сколько закончил, чтобы лучше анализировать учебный процесс. "Составляя план, разговаривайте с ребенком, мол, как думаешь, где мы могли бы вот это найти, знаешь ли ты какие-то видео или аудио на эту тему. Дети вполне могут предложить ценные идеи", — подчеркивает Анна.

Конечно, дети будут испытывать вас на прочность, говорить, что они устали, что у них нет сил. "Не сдавайте сразу и не идите на поводу. Настаивайте на соблюдении новых правил и обоснованных требований. Но отдыхать, конечно, тоже надо и особенно гулять на свежем воздухе. Пока нет графика учебного процесса, дайте возможность выспаться, наиграться, нагуляться и сократите количество сладкого и мучного. Воспринимайте карантин как возможность качественно провести время всей семьей и по-другому посмотреть на обучение".

Меньше паники и ожиданий

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Редактор онлайн-журнала для родителей школьников SkolasLaiks Наталья Курчанова тоже призывает не нагнетать обстановку, напоминая, что в ближайшие семь дней у детей каникулы: "Дайте время учителям и школьному руководству придумать, как организовать онлайн-обучение, а детям отдохнуть!".

Также уже сейчас стоит снизить планку ожидания. "Я считаю, что онлайн-обучение не может в полной мере заменить полноценное обучение. Во-первых, потому что такое обучение требует большой самодисциплины (самоконтроля) и мотивации, а это удается не всем взрослым, не говоря уже о детях. Я сама сталкивалась с ситуацией, когда покупала онлайн-обучение по какой-то определенной, интересующей меня области, и не доходила до конца, поскольку всегда находились более важные дела — работа, дети и т.д. Так и у детей, всегда найдется какой-то отвлекающий фактор — телефон, компьютер, телевизор, листик за окном.

Во-вторых, ни для кого не секрет, что чаще всего онлайн-обучение происходит в виде записанных видео лекций (урока) или онлайн-заданий. Не все учителя могут харизматично сниматься в видео или составить задания так, чтобы ребенку было максимально интересно. Через определенное время фокус человека пропадает, а такое обучение обычно обезличено, нет точного адресата, нет диалога, дискуссии, чтобы вернуть ученика обратно. В итоге ученик отключается, особенно при отсутствии самоконтроля.

В-третьих, дети привыкли к очному образованию, определенной системе и им нужно время, чтобы привыкнуть к новому формату, новым правилам. Учитывая, что во время карантина онлайн-обучение продлится три недели, не стоит возлагать на него большие надежды, поскольку возможно только к концу третьей недели кто-то начнет привыкать.

В-четверых, на очном обучении, если учитель видит, что дети не понимают что-то или задача подается сложно, он может изменить форму преподавания, дополнить или наоборот упростить содержание урока. В онлайн-обучении это сложно реализуется, тем более за такой короткий период".

Наталья отмечает, что тем странам, которые уже практикуют онлайн-обучение в школах в качестве дополнительной опции, но на постоянной основе (например, делают презентации, коллективные проекты онлайн и т.д.), намного легче приспособиться к новым условиям. В свою очередь Латвии стоит задуматься о возможности и после окончания карантина все чаще использовать в учебе онлайн-инструменты, например, задавать выполнение какого-то количества домашних заданий через интернет-ресурсы (разными методами, индивидуально и в группах, презентации, проекты), чтобы система могла постоянно работать и совершенствоваться.

"Онлайн-журнал SkolasLaiks и до карантина постоянно делился с читателями информацией о различных бесплатных онлайн-курсов и программах, которые могут дополнить очное образование, поэтому целенаправленно сейчас не акцентирует на этом внимание, чтобы не взращивать еще большую тревожность у всех участников учебного процесса", — подчеркивает Наталья Курчанова.

Хорошая возможность перейти на новый уровень





До 14 апреля закрыты в том числе и заведения внешкольного образования. "Это внезапное решение правительства обрушилось на нас, как лавина. Буквально за несколько часов после принятия закона телефон накалился от напряжения. Взволнованно звонили и писали все — ученики, родители, арендодатели, всех волновал вопрос, что же теперь делать и как все будет", — рассказывает руководитель и педагог детской художественной студии Perspektivart и студии китайской живописи Lidojošā ota Екатерина Беляева. — "Студия — это наша единственная работа, а не дополнительный заработок, я в ответе не только за себя, но и за трудоустройство педагогов студии. Кроме того, нужно было срочно придумать, как организовать обучение и досуг детей так, чтобы за месяц никто не сошел с ума, а, наоборот, не потерял и даже улучшил свои навыки".

Она уверена, что сложившиеся обстоятельства хорошая возможность перейти на новый уровень. Раз мы живем в век сверхскоростных технологий, то надо быть готовыми к тому, что и изменения в мире будут происходить с невероятной скоростью, а значит надо быть гибкими и чуткими. Современный человек — это тот, кто быстро адаптируется, быстро принимает решения и действует.

"До вчерашнего дня у меня не было никакого опыта преподавания онлайн. Нам с командой студии потребовался один день, чтобы разобраться в технических и организационных вопросах, благо все очень активно сочувствовали и помогали. Из всего обилия вариантов мы пока остановились на комбо программе Zoom (для самого урока для группы детей), WhatsApp (для связи вне урока и пересылки документов и картинок по теме урока) и Autodesk (для проверки и правки рисунков). Аудитория у нас в основном детская, для первого раза потребовалась помощь родителей в начале эфира минут на 10, потом родители пошли заниматься своими делами, а мы прекрасно порисовали. Так как в нашей методике нет "хватания за руку" и рисования вместо ребенка, а мы направляем словами и демонстрацией изображений, проблем не было никаких. Результаты урока порадовали и учеников, и их родителей, и наших последователей в соцсетях", — делится опытом Екатерина.

Единственная специфика занятий рисованием в том, что на реальных уроках предлагается очень обильный и нестандартный ряд материалов. "Если дети занимаются удаленно, то, к сожалению, придется довольствоваться малым — тем, что есть под рукой у каждого ребенка. Тут уже не размахнешься на рисование сухой пастелью, карандашами мультицвет, китайскими кисточками, брашпенами и спиртовыми маркерами, поскольку далеко не каждый сейчас это все сможет найти и купить. Но мы не унываем — значит, в ближайший месяц акцент будет сделан на рисование карандашом, ручкой, цветными карандашами и мелками — для художника это уже богатство выбора".

Также Екатерина планирует запустить серию бесплатных прямых эфиров и серию платных занятий с изучением творчества знаменитых художников, чтением и разбором литературы, онлайн репетиторством по языкам и математике, с ежедневной энергетической зарядкой, курс по комиксам и иллюстрации. "До курса иллюстрации онлайн все руки не доходили, а ведь мне есть, какими знаниями и опытом поделиться — совсем недавно вышла моя новая, уже третья, книга из серии "Сказок о цветах" Анны Саксе — "Европейский букет" и имеет большой успех у читателей". Подробнее об этих планах можно узнать здесь.

Карантин рано или поздно закончится, знания — останутся. "Каждый из нас понимает, что мы не можем себе позволить оставить детей на столь длинный период без обучения. Это будет преступно с нашей стороны! Да, к сожалению, есть много проблем и трудностей, но на то мы и учителя, чтобы справляться с любыми вызовами", — резюмирует Алексей Мацкевич.