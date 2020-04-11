Концентрация внимания в дошкольном возрасте: более 20 идей, как занять ребенка, не используя планшет

Сейчас нет возможности посещать ни детский сад, ни развивающие занятия. Мамам и папам приходится работать удаленно, в том числе решать ряд проблем, требующих внимания. Самое простое, что может сделать родитель, чтобы занять ребенку, дать ему планшет или смартфон. О том, почему лучше этого не делать и с помощью каких простых и доступных средств можно занять детей с пользой для их развития, в авторской рубрике DELFI Woman рассказывает руководитель Montessori Studija Алина Лебедева.

Влияние гаджетов на ребенка





Начну с того, почему планшет, телефон, компьютер или телевизор не стоит использовать для того, чтобы "ребенок был чем-то занят".

Вовсе не являюсь противником новых технологий. И признаю их позитивное влияние на образование и развитие. Но хочу обратить внимание родителей детей дошкольного возраста на мнение врачей и психологов, а также на данные исследований.

Чрезмерное употребление технологических устройств в раннем возрасте приводит к ряду негативных последствий, а именно:

Снижается концентрация мелатонина, что ведет к проблемам со сном и быстрой утомляемости.

Повышается импульсивность (в том числе, частые истерики).

Появляются проблемы с координацией движения.

Ограничивается мелкая моторика.

Возникают проблемы со зрением. Развивается близорукость.

Тормозится развитие речи и использование языка для общения.

Ухудшается развитие волевых качеств. То есть проблемы с приложением усилия к действиям.

Ухудшается память.

Появляется зависимость от электронных устройств.



Кроме того, электромагнитные излучения особенно вредны для детей дошкольного возраста и могут вести к проблемам со здоровьем. Также использование планшета и телефона сверх меры связано с недостатком подвижности и может привести к неправильному формированию мышечной ткани руки и пальцев.

Гаджеты: с какого возраста, как долго и что можно предлагать ребенку

Мнения медиков на счет использования устройств детьми дошкольного возраста в целом не отличаются. Американская академия педиатров рекомендует не давать электронные устройства детям до двух лет. Для детей 3—5 лет рекомендуется не превышать один час в день, а для детей 6—18 лет — не превышать два часа в день.

Детский врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский также выступает против планшетов для детей до двух лет. Он утверждает, что даже старшим детям нельзя давать больше двух часов экранного времени в сутки, имея в виду суммарное время телефона, компьютера, планшета и телевизора.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует дошкольникам проводить перед экраном не более часа в день, меньше времени находиться в сидячем положении, больше заниматься подвижными играми и спать достаточное количество часов. Детям до года ВОЗ не советует давать гаджеты вообще.

Психологи рекомендуют следить за тем, чтобы содержание занятий в планшете подходило ребенку, и было развивающим. То есть, предлагать только те приложения, которые соответствуют возрасту и вырабатывают какой-либо навык.

Врачи советуют не давать детям смотреть мультики, в которых картинки молниеносно сменяют одна другую. Это негативно влияет на развитие внимания. "Чем младше ребенок, тем медленнее должны сменяться картинки" — говорят эксперты. С детьми важно разговаривать о том, что происходит на экране.

Интересно мнение и опыт руководителей кампаний, связанных с цифровыми технологиями. К примеру, глава компании Microsoft Билл Гейтс не давал детям пользоваться смартфонами до 14 лет. В его семье, в том числе и взрослые, не пользуются гаджетами после установленного времени. Основатель компании Apple Стив Джобс также ограждал детей от технологий. В его семье проводили вечер за беседой и чтением книг.

Навык концентрации внимания



Это может казаться парадоксальным. Электронные устройства поглощают внимание детей, но не учат их концентрации. Гаджеты рассеивают внимание, в то время как полноценное развитие ребенка происходит в моменты сосредоточения на конкретном занятии, которое требует внимательности и приложения усилий. Такими занятиями являются конструирование, вырезание ножницами, чтение книг, или их рассматривание, поливание цветов и другие виды целенаправленных действий с предметами.

Навык концентрации внимания — ключевой навык в развитии, ведь чтобы освоить другие навыки, в том числе чтение и письмо, ребенок должен уметь сосредотачиваться на этой деятельности.

Когда этот навык не развит, даже у самого смышленого и любознательного ребенка возникнут трудности в усвоении нового, будь то способность застегнуть пуговицы или школьная программа математики.

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О степени развития навыков концентрации внимания говорит способность ребенка продолжительное время заниматься одним и тем же, не отвлекаясь на внешние раздражители, и не переключаясь ни на что другое. В моменты наивысшей сосредоточенности ребенок, словно профессор в лаборатории, производящий секретный эксперимент, не замечает ничего вокруг. Поэтому психологи рекомендуют исключить такие факторы, как постоянно работающий телевизор или радио, а также громко говорящие рядом взрослые.

С одной стороны, чтобы "занять ребенка", не используя смартфон, у него уже должна быть выработана способность к сосредоточению. С другой стороны, чтобы эту способность выработать, у него должна быть возможность регулярно заниматься чем-либо самостоятельно, без родительской помощи или с их минимальной поддержкой. Для этих целей как нельзя лучше подходит методика Монтессори.

Метод Монтессори



Педагогика Монтессори получила мировую известность не только благодаря тому, что дети становятся более смышлеными и умелыми. Один из главных плюсов метода в том, что дети становятся самостоятельнее и могут длительное время сосредоточенно заниматься с развивающими материалами даже без помощи взрослых. Главный девиз этой прогрессивной педагогической системы: "Помоги мне сделать это самому!".

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Итальянский педагог Мария Монтессори важным правилом поведения взрослого называла "не мешать ребенку в момент, когда тот чем-либо увлеченно занимается". В методике Монтессори принято показывать ребенку развивающее пособие, после чего давать ему возможность действовать самостоятельно. Монтессори рекомендовала вмешиваться, показывать снова только в том случае, если ребенок действует во вред себе или окружающей среде либо совершает с развивающим материалом беспорядочные действия, которые не способствуют его развитию.

С точки зрения развития навыка концентрации важно, чтобы ребенок занимался тем, что ему нравится. Задача взрослого — заинтересовать. Выбрать тот вид занятия или развивающую игру, которая подходит возрасту и уровню развития ребенка и соответствует его интересам. Нет никакого смысла заставлять трехлетнего малыша учить буквы, пока он не может сосредоточиться на таких простых вещах, как переливание воды или нанизывание бусин.

Как и любой другой навык, умение концентрировать внимание развивается постепенно. Многое будет зависеть от "начальной точки" — может быть ваш малыш еще очень маленький и не может просидеть с одной игрой больше минуты, а может он уже спокойно может провести минут двадцать за одним занятием, ни на что не отвлекаясь.

Далее мы рассмотрим основные правила формирования развивающей среды, которые нужно учитывать, невзирая на возраст и способности ребенка.

Основные правила

Я понимаю, что сейчас у многих нет возможности полностью переоборудовать детскую и сделать так, чтобы все было "по Монтессори". Я напишу лишь ряд основных рекомендаций, следуя которым вы поспособствуете развитию в ребенке навыка самостоятельно заниматься. Формируя развивающую среду, от вас потребуется подготовительная работа по созданию материалов, организации пространства и по знакомству с ними ребенка. Эта работа "окупится" вам сторицей.

Одним из самых важных моментов является выбор развивающих материалов, их разнообразие. Ни один ребенок не сможет и не захочет заниматься часы напролет с одним и тем же. Поэтому предложите ребенку 10-15 занятий, которые будут соответствовать следующим критериям.

Ребенок может с этим что-то делать. То есть это, например, не мягкая игрушка и не просто машинка, а пирамидка, которую он может сложить, или картинки, которые он может вырезать и наклеить.

То есть это, например, не мягкая игрушка и не просто машинка, а пирамидка, которую он может сложить, или картинки, которые он может вырезать и наклеить. Занятие соответствует возрасту и способностям ребенка. В открытом доступе не должно быть ничего такого, с чем ребенок не может справиться самостоятельно. Такие вещи лучше убрать на верхние полки и доставать во время совместных игр с родителями или старшими братьями.

В открытом доступе не должно быть ничего такого, с чем ребенок не может справиться самостоятельно. Такие вещи лучше убрать на верхние полки и доставать во время совместных игр с родителями или старшими братьями. Чтобы ребенок мог длительное время концентрироваться, у него должен быть выбор из тех вещей, которые вызывают его интерес. Вещи, которые на данный момент ребенка не интересуют, нужно убрать. Впоследствии эти игры можно показать ребенку еще раз и при появлении заинтересованности "переселить" их в открытый доступ.

Вещи, которые на данный момент ребенка не интересуют, нужно убрать. Впоследствии эти игры можно показать ребенку еще раз и при появлении заинтересованности "переселить" их в открытый доступ. Все материалы должны быть функциональным. Сломанные вещи или игры, где не хватает существенных частей, мы убираем. К развивающей среде ребенка нужно относиться с вниманием и уважением. Сломанное мы чиним, недостающее ищем, а неисправимое — выбрасываем.

Помимо выбора и создания интересных ребенку развивающих материалов, важно правильно организовать его среду. Если у ребенка есть своя комната — отлично. Если нету, то пусть это будет часть комнаты, отведенная именно под его актуальные потребности.

Для того, чтобы развивающая среда "работала", то есть выполняла свою функцию, важно соблюдать следующие три правила.





1. Все материалы должны быть доступны — находиться там, где ребенок сможет сам беспрепятственно их найти, взять и потом положить на место. Для этого лучше всего подойдут низкие открытые полки. Как вариант, можно использовать низкий подоконник, столик, и другие поверхности.

2. У всего должно быть свое место. Так ребенку будет значительно проще ориентироваться. И это также поможет ему освоить навык поддержания порядка. На первых порах, небольшая помощь и внимание взрослого будут необходимы.

3. Каждый материал, особенно, если он состоит из нескольких частей, должен лежать в корзиночке или на подносе. Можно использовать также коробки, которые желательно оставлять открытыми. Важно, чтобы все составляющие находились вместе, а также, чтобы ребенок мог легко увидеть, и, соответственно, заинтересоваться данной игрой.

Итак, вы выбрали, где будете размещать развивающие материалы, убрали все ненужное и оставили только те игры и пособия, которые подходят ребенку, вызывают интерес и способствуют его развитию. Предположим, что таких у вас осталось всего пять или восемь. Теперь перед нами стоит еще одна важная задача — дополнить среду. В идеале добиться того, чтобы было 10-15 полноценных и интересных ребенку развивающих пособий. Я приведу ряд примеров развивающих материалов и игр, которые можно создать из подручных средств.

Мы рассмотрим:

игры для самых маленьких,

сенсорные коробки,

творческие занятия,

занятия с водой,

пересыпания и перекладывания,

материалы для развития мелкой моторики.

Эти материалы как нельзя лучше подходят для детей дошкольного возраста, помогают им стать более самостоятельными и способствуют всестороннему развитию.