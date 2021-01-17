Отказ от груди. Есть ли выход?

Отказ от груди — это всегда очень тяжелая ситуация для кормящей мамы. Ей нужна поддержка. А если она решила пытаться вернуть кроху "на грудь", то поддержка нужна вдвойне, поскольку зачастую окружение не понимает, что слезы ребенка у груди происходят из-за сбившейся программы, каких-то медицинских нюансов, нарушения контакта, но никак не из-за того, что это для него "плохо" и "не подходит". Поэтому фразы "не мучай ребенка, видишь, не хочет", конечно, звучат из благих намерений, но не помогают перебороть отказ. А делать это надо действительно не через истерики, но все же настойчиво, методично и уверенно — шаг за шагом.

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Самые частые причины отказа от груди у малыша первого года жизни



1. Родовые травмы, кривошея, необычная ротовая анатомия, различные заболевания. Здесь, конечно же, прежде всего, нужна медицинская помощь. Хотя смена позы кормления часто помогает.

2. Разлучение с мамой сразу после рождения. Это травмирующее событие для обоих, имеющее далекие последствия.

3. Кормление из бутылочки, особенно еще до начала кормления из груди. В любом случае бутылочка "путает ребенка", но чем раньше он с ней познакомился, тем риск выше.

Дети разные, и реакция на груди после бутылочки тоже. Один малыш разберется в различиях и будет по-прежнему вести себя спокойно, а другой будет возмущаться, потому что скорость другая, сосок во рту ощущается иначе и в результате может вовсе отказаться от груди в пользу бутылочки как более простого и понятного механизма. В этом случае крохе не объяснишь, что для него лучше, он лишь выбирает более понятный сценарий.

4. Болезнь (насморк, отит и пр.).

5. Ошибки ввода прикорма (слишком много, слишком настойчиво и пр.).

6. Нарушение эмоционального контакта с мамой (к примеру, много процедур по уходу за крохой выполняет другой человек).

7. Иногда причиной отказа от груди может являться пустышка, а не бутылочка. Из-за того, что она путает ребенка ("то, хочу успокоиться, получаю пустое сосание от пустышки, то получаю грудь, а там молоко, причем то много, то мало"). Ребенок выбирает более предсказуемый вариант, в некоторых случаях это может привести от капризов к полному отказу.

Итак, что же делать, если один из сценариев реализовался?

Заручиться поддержкой и действовать.

Попытаться найти причину.

Устранить ее по возможности. Если это бутылочка, использовать альтернативный способ докорма.

Налаживать кормление, пытаясь "перезагрузить" программу в голове крохи. Удобная поза кормления для обоих, затемненная комната, тишина или белый шум, качание или поглаживание, контакт кожа-к-коже, формирование груди для ребенка, максимальное задействование его физиологии, сжатие груди для ускорения потока молока. И еще миллион приемов, которые в помощь только с одной целью — даже когда ребенок возьмет грудь лишь на пару сосательных движений, он получит награду в виде молока, ему помогут, поддержат и это будет шаг в новой "программе" в его сознании.

На эту тему можно писать бесконечно, она сложна из-за огромного количества сценариев, которые могут быть. На моей практике были случаи, когда хватало одной консультации, и через день мама возвращала ребенка на грудь. А были мамы, которые работали с малышами неделями и только тогда был результат. Многое зависит и от внутреннего настроя женщины и сложности ситуации.

Главная цель этой статьи подчеркнуть, что всегда есть шанс. Сил и терпения, дорогие мамы!

Благодарю команду профессионалов за предоставленную информацию.

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