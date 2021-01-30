"Пытаюсь держаться, но сил совсем нет". Когда плохо, есть только один выход — просить о помощи

Сегодня начну статью с цитаты одной кормящей мамы, которая кормит грудью тандем — двоих разновозрастных детишек одновременно. Всего у нее три ребенка. "Я чувствую, что устала. У меня нет помощников, я с ними 24/7 и я истощена. Иногда хочется оттолкнуть, сказать, чтобы отстали, и в этот момент мне за себя стыдно. Переживаю, что травмирую детей своим поведением, пытаюсь держаться, но сил совсем нет".

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Мамы, узнаете себя? Это ведь о каждой. В случае, когда мама кормит грудью, здесь еще фактор большого количества телесного контакта, который в период эмоционального напряжения, может добавить дров в огонь. Но, в общем-то, несмотря на то, что в такой ситуации женщина чаще всего задумывается об отлучении от груди, дело совсем не в этом. И, успокоившись, обычно кормящая мама признается, что "навалилось" столько, что больше нет сил.

Быть мамой — это профессия. Быть кормящей мамой — это профессия с дополнительной специализацией. Быть хорошей мамой — это вызов самой себе. Быть идеальной — невыполнимая задача. Просто быть — задача еще сложнее.

Как жаль, что в нашем обществе навязали столько "быть" для женщин. Это их эмоционально душит и не дает сил сконцентрироваться на том, что важно. Ведь каждый день воспитывать, выкармливать ребенка это работа, которая неоценима. Да, за нее никто не заплатит. Не в той системе ценностей, мы, к сожалению, сейчас живем, чтобы сохранение единения мамы с малышом было в приоритете. Но я вижу только один выход. И напишу о нем.

Говорите, что вам плохо. Ищите помощь. Кричите об этом на весь мир, если сил нет. Потому что всегда найдется тот, кто поможет.

У меня в чатах поддержки много женщин, и порой я вижу, как несогласие друг с другом по какой-то теме вынуждает их спорить. Но когда речь идет об искренней просьбе, какой ресурс просыпается в этих женщинах! Они не жалеют своих сил, времени, чтобы помочь, поддержать.

Если в вашем "оффлайн" окружении есть женщины, которые могут понять вас, не стесняйтесь так и сказать: "поговори со мной, мне так нужно с кем-то пообщаться сейчас" или "приди ко мне, помоги занять детей, я просто попью кофе одна".

Если таких людей нет совсем, то найдите время на полную тишину, хотя бы 15 минут для себя. Лучше без гаджетов. Наедине с собой. Дайте вволю поплакать. Мысленно себя обнимите, как обняли бы маленького ребенка, который расстроен и потерян. Выплеск эмоций всегда ищите экологичный, не на детей. Но принимайте свои эмоции, задавить их просто не получится. Нужно себя отогреть.

Сейчас все обостряется. Время напряжения, единения с собой и своими мыслями. Поддержка нужна еще больше. Для кормящих мам у меня есть ресурс в виде вебинара об аспектах долгокормления и мягком завершении кормления грудью. Мои статьи. Чаты поддержки. Желание помочь и поддержать.

Если бы каждая мама каждый день слышала хоть одну фразу: "Ты молодец, я с тобой", мир был бы лучше.

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Сил вам, мира в душе, дорогие мамы!