Развлечение или труд? Когда слава в социальных сетях приходит в детстве

Дети-инфлюенсеры ежедневно позируют перед камерой. Детский труд или невинное хобби? Если хобби, то чье — детей или все-таки родителей?

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Они играют с новыми игрушками, танцуют, рисуют, примеряют обновки перед объективом родительского смартфона и делятся, так же, как и их взрослые кумиры Bibi, Dagi Bee или Julienco, фотографиями и своим мнением с огромной аудиторией YouTube-канала, Instagram & Co. Невинное детское развлечение? Или все-таки серьезный труд? Немецкая общественная организация помощи детям и подросткам Deutsches Kinderhilfswerk (DKHW) призывает пересмотреть параграфы закона об охране труда несовершеннолетних.

По словам президента организации DKHW Томаса Крюгера (Thomas Krüger), участие в съемках, включающих (пусть даже и скрытую) рекламу товаров, считается трудом. Детский труд в Германии запрещен, подчеркнул он в интервью агентству dpa. Кроме того, кадры, сопровождающие детей в ванную, на прием к врачу или в бассейн просто недопустимы. Это, по мнению Томаса Крюгера, грубое вторжение в частную жизнь несовершеннолетнего. Нельзя допустить, чтобы коммерческий аспект заслонил собой заботу о благосостоянии ребенка, настаивает он, ссылаясь на принятую 20 ноября 1989 года Конвенцию ООН о правах ребенка.

Безоблачное детство или трудовые будни?

Дети с огромным интересом смотрят видеоролики, на которых такие же ребята рассказывают о том, что и как происходит в их жизни. Согласно результатам актуального исследования, проведенного берлинской маркетинговой платформой Influry, больше трети опрошенных подростков (в возрасте от 14 до 17 лет) следят за новинками в мире моды, техники, музыки или кино на каналах своих фаворитов-инфлюенсеров. Наибольшим авторитетом для юных пользователей являются их сверстники.

"Видео, в которых дети показывают, как они ухаживают, например, за своими питомцами (кроликами, морскими свинками), празднуют день рождения, играют в саду или рассказывают о походе в зоопарк — прекрасная возможность поделиться со сверстниками собственными впечатлениями, переживаниями", — считает психолог из Кельна Фридерике Левен (Friederike Leven). Но и здесь необходимо следить за тем, чтобы кадры из жизни не отличались излишней откровенностью, предупреждает она. "Лучше перестраховаться, делиться далеко не каждой фотографией или видео, чем потом сожалеть о невольном поводе для мобинга в школе", — подчеркивает психолог и мать 17-летнего сына в интервью DW.

До тех пор, пока в объективе лишь ребенок, противоречий не возникает. "Но игра ли это, когда едва окрепшие малыши показывают свои брендовые обновки в Instagram?" — сомневается Фридерике Левен. Как только в центре происходящего оказывается не интерес к ребенку, а коммерческий аспект, игра может превратиться в настоящую работу, уверена психолог из Кельна.

Члены общественной организации Deutsches Kinderhilfswerk считают, что здесь речь идет о новой форме детского труда. "Необходимо конкретизировать, что все действующие правила, касающиеся привлечения к труду детей и подростков, включают и сферу интернета", — подчеркивает пресс-секретарь DKHW Уве Камп (Uwe Kamp) в интервью агентству dpa.

Могут ли дети работать перед камерой?

Самые популярные немецкие звезды интернета — это канал "Мир Милей" ("Mileys Welt"), "Все это — Эйва" ("Alles Ava"), "Мави Ноэль" ("Mavie Noelle"), "Диана цур Левен" ("Diana zur Löwen", блогер изображена на заглавной фотографии).

За камерой несовершеннолетних звезд соцсетей стоят их родители: они отвечают за техническую и, если речь идет о рекламе, коммерческую сторону такого "семейного предприятия". Семейного, поскольку в некоторых семьях это единственный источник дохода.

В соответствии с трудовым законодательством Германии, работать дети могут с 13 лет (!), но лишь в виде исключения. Детям моложе 13 лет разрешается, например, сниматься в кино, только под строгим надзором и при соблюдении главного правила: работа не должна подвергать опасности здоровье детей и подростков или мешать их учебе, поясняет Уве Камп.

Стоять перед камерой в этом юном возрасте можно только по три часа в день. Милей Хенле (Miley Henle) из баварского Герстхофена любит участвовать в съемках, рассказывая о том, какие игрушки ей нравятся, по вкусу ли новый сорт мороженого, уверяют ее родители. Они и представить себе не могут, чтобы Милей все это делала из-под палки. Увлечение дочери пошло на пользу всей семье, утверждает отец девочки в интервью dpa. Его аргумент: теперь, когда он и его жена оставили свою прежнюю работу, рассчитались с долгами, им легче планировать будни и досуг, они всегда рядом с детьми, будущее которых, опять-таки, обеспечено финансово.

Уве Камп предостерегает и просит родителей задуматься об охране здоровья и личной свободы ребенка, когда хобби перерастает в семейное предприятие.